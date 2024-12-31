Fatih Terim'in ilk transferi ortaya çıktı! Galatasaray devredeydi

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim'in transferdeki hedefi belli oldu.

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, Suudi Arabistan'ın yolunu tutarak Al-Shabab ile yeni bir maceraya atıldı.

Terim, Arabistan ekibiyle ilk idmanına çıktı ve Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Damac FC ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fatih Terim'in takımı Al Shabab 4-1'lik skorla mağlup etti.

Gözler transferde!

Hazırlık maçı da olsa Suudi Arabistan kariyerine galibiyetle başlayan Fatih Terim, gözünü transfere çevirdi.

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Al-Shabab ile Suudi Arabistan Ligi'nde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Fatih Terim'in transfer listesi de ortaya çıktı. Bir dönem Galatasaray'ın da ısrarla transfer etmek istediği Arjantinli oyuncu, İtalya'nın yolunu tutmuştu.

Galatasaray da istemişti!

Foot Mercato'nun haberine göre; Fatih Terim'in yönetimindeki Al Shabab, Roma'da forma giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmak istiyor. Ocak ayındaki transfer döneminde bu operasyonu noktalamak isteyen Suudi Arabistan ekibi, İtalyan takımıyla pazarlıklara başlayarak bu transferi sonuçlandırmaya çalışacak.