Fatih Terim'in Al Shabab'ta yardımcıları kim olacak?

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıracağı iddia edilen Fatih Terim'in yardımcıları da ortaya çıktı.

Fatih Terim son olarak Panathinaikos'u çalıştırdı

Suudi Arabistan'a gideceği söyleniyor

Yardımcıları da belli oldu

NE OLDU? 2023 Aralık'ta Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Yunan ekibiyle 26 maçta görev almış ve pek iyi gitmeyen performansının ardından play-off öncesi Panathinaikos'a veda etmişti. Mayıs 2024'ten bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim'in Suudi Arabistan'da gideceği söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Sports Digitale'in haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Fatih Terim ile 6 aylık anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik direktör, 6 ayda 1.6 milyon dolar kazanacak. Sözleşemede bir yıllık da opsiyon bulunuyor.

FATİH TERİM'İN YARDIMCILARI KİM OLACAK? Fanatik'in haberine göre, Al Shabab'ta Fatih Terim'in yardımcılıklarını Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile Galatasaray'da görev alan Levent Şahin yapacak.

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Al-Shabab Teknik Direktörü Vitor Pereira, Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi Arabistan ekibini şu anda yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Suudi Arabistan Ligi'nde 23 puan toplayan Al Shabab, 6. sırada yer alıyor.