Fatih Terim ilk kez konuştu: Öğrencisi doping mi yaptı?

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcusu Fotis Ioannidis hakkında ortaya atılan doping iddiasıyla ilgili konuştu.

Panathinaikos, Lamia'yı 5-0 yendi

Doping iddiaları ortaya atılmıştı

Fatih Terim söylentilere yanıt verdi

NE OLDU? Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Lamia'yı deplasmanda 5-0 yendikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında futbolcusu Fotis Ioannidis hakkında ortaya atılan doping iddialarıyla ilgili konuştu. Fotis Ioannidis'in doping yaptığı iddia edilmiş ancak daha sonra bu iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.

NE SÖYLENDİ? Fatih Terim basın toplantısında şunları söyledi: "Ortaya çıkanları duyar duymaz Fotis'e ne olduğunu sormadım bile. Fotis hakkında hiçbir sorum yoktu. Kendisiyle dalga geçilmişti ama ekibimiz o kısma çok iyi tepki verdi. Bunu açıkça ortaya koyduk. Bu gibi durumlarda güçlü olmamız gerekiyor."

"Panathinaikos'un hep birlikte çok güçlü olduğunu bilmeliyiz. Biz çok büyük bir takımız. Cevap olarak biz de bunu yaptık. Büyük bir takım gibi. Hedefe ulaşmak için başkan, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar birlik olmalıyız. Birlik olduğumuz sürece tüm bunların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz."

Haberin devamı aşağıda

DAHA FAZLASI: Ioannidis ise maç sonrasında yaptığı açıklamada, kendisi için bu iddiaları ortaya atanlar hakkında yasal işlem başlatacağını belirterek korkacak bir şeyinin olmadığını vurguladı: "Söyleyecek bir şeyim yok. Cevabım her zaman olduğu gibi sahada verilecek. Ben onlarla ilgilenmiyorum. Ben her şeyi olabildiğince temiz yapan bir insanım, adilim, dolayısıyla korkacak bir şeyim yoktu."