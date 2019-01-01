Fatih Terim ile 73. Avrupa maçı

Fatih Terim idaresinde UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın 'nın ekibiyle deplasmanda karşılaşacak , teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 72. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 72 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 15'inde berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

ORGANİZASYON OYNANAN MAÇ GALİBİYET BERABERLİK MAĞLUBİYET UEFA Şampiyonlar Ligi 47 14 9 24 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 8 0 0 UEFA Kupası 13 5 6 2 Kupa Galipleri Kupası 4 3 0 1 TOPLAM 72 30 15 27

Şampiyonlar Ligi'de 47 maç

Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde 47 karşılaşma oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki 47 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 9 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 8 sezondaki performansı şöyle:

SEZON OYNANAN MAÇ GALİBİYET BERABERLİK MAĞLUBİYET 1997-98 6 1 1 4 1998-99 6 2 2 2 1999-00 6 2 1 3 2002-03 6 1 1 4 2003-04 6 2 1 3 2012-13 10 5 2 3 2013-14 1 0 0 1 2018-19 6 1 1 4

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında büyük başarılara imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde 'ı eleyerek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında , , , , ve gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

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Geçen sezon tek galibiyet

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Terim yönetiminde kötü sonuçlar almaktan kurtulamadı.

Terim'in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 6 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Rakipleriyle bir kez de berabere kalan sarı-kırmızılılar, 4 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, yine geçen sezon 'ndeki iki karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi aldı.