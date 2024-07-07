Fatih Terim, Hollanda - Türkiye maçını eleştirdi: "En rahatı buydu"

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Hollanda'ya 2-1 mağlup olduğumuz maçı değerlendirdi.

Türkiye, Hollanda'ya 2-1 kaybetti

Fatih Terim turnuvadaki en rahat kazanacağımız maçın bu olduğunu söyledi

Defansif oyun anlayışını eleştirdi

NE OLDU? Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 kaybedip turnuvaya veda ettiği maçı yorumladı. beIN SPORTS'da konuşan Fatih Terim, "Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız" diyerek oyun anlayışını eleştirdi.

NE SÖYLENDİ? Fatih Terim, beIN Sports'da şunları söyledi: "Pas yapmayı unuttuk. Böyle bir anda Hollanda baskısından kurtulamazsınız. İkinci yarıda geri düşene kadar hiçbir tehlikemiz olmadı ve aksine kalemizde çok tehlike gördük. Turnuvada en rahat kazanacağımız maç buydu. Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu. İngiltere'nin de bizim oyunumuz karşısında çok fazla şansı olacağını düşünmeyen biriydim. Yetenekli takımımız var ama bugün maalesef hiç beklemediğimiz noktadayız."

DAHA FAZLASI: Oyuna müdahalede geç kaldığımızı ima eden Fatih Terim şunları söyledi: "Hollanda'yı biz bir kez daha böyle defansta çok hata yapan, ağır oynayan, ilk yarı isabetli şutu olmayan Hollanda'yı bir daha böyle yakalayamayabiliriz. İkinci yarı onlarda oyuncular ve bir şeyler değişti. Bizim takımımızda bir şeyler değişmedi"

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Hollanda savunmasının Türkiye maçında problem yaşadığını belirten Fatih Terim, "Hollanda'nın bireysel yeteneklerini, kanatlardan gelmelerini önleyemedik. Her uzun topta Hollanda savunmasının problem yaşadığı bir takımı hiç hatırlamıyorum ama maalesef buna rağmen maçı kazandılar" dedi.