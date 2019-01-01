Fatih Terim, Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı!

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden görevinden istifa ettiğini duyuran Hasan Şaş'ın durumuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı...

maçında yaşanan olay sonrasında 'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa ettiğini duyuran Hasan Şaş konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre sarı kırmızılı yönetim, Hasan Şaş'ın yanında alarak kararından vazgeçmesini istedi ve Teknik Direktör Fatih Terim de bu istifaya onay vermedi.

Haberde sarı kırmızılı kulübün Hasan Şaş'a hakaret ettikleri gerekçesiyle iki kişiye yasal işlem başlatılması için harekete geçtiği de kaydedildi.