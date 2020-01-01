Fatih Terim: Galatasaray, tam olarak değişimin ortasındadır

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağını söyledi.

Süper Lig'in son haftasında , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından 2019-20 sezonunu 56 puanla noktaladı. Galatasaray'ın ligi hangi sırada bitireceği 'un oynayacağı maçın ardından belli olacak.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Daha fazla takım

"Her maç bir şeyler oluyor"

Açıkcası bugün ilk yarı iyi oynamadık. İkinci yarıda ise oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirmeyi başardık. 2-1 öne geçtikten sonra da hiçbir sıkıntı çekmeden birkaç pozisyon daha bulduk. Son dakikada herkesin ortaklaşa hatasıyla bir gol yedik. Zaten olmasaydı şaşardım. Her maç bir şeyler oluyor ama olmamalı...

"Galatasaray, en iyisini yapacaktır"

Bizim için sezon beklemediğimiz şekilde geçti. Yeni sezona kadar önümüzde kısa bir süre var. 2-3 gün önceki toplantıda her şey iyi geçti. Gerekli düşünceler iletildi. Bu kısa sürede bu sezonu unutup önümüzde bakmamız lazım. Yapılması gerekenleri hazırladık. Umarım bu süreyi yönetimimizle birlikte en iyi şekilde değerlendiririz. Oyuncuların beklentileriyle kulübün imkanları arasındaki oranı iyi ayarlamamız lazım. Galatasaray Kulübü, imkanları ne olursa olsun en iyisini yapacaktır. Birçok kiralık oyuncumuz var. Değiştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz oyuncularımız var.

"Muslera'nın ayağının kırılmasıyla biz de kırıldık"

Bu sene için bizi mazur görsünler. Salgın sonrası başımıza gelmeyen kalmadı.Rize'de Muslera'nın ayağının kırılmasıyla biz de kırıldık. Bundan geri dönemedik. Muslera'nin sadece bir kaleci olmadığını herkes anlamış oldu. Gerek fiziksel gerek mental açıdan geride kaldık.

"Galatasaray, tam olarak değişimin ortasındadır"

Galatasaray, tam olarak değişimin ortasındadır. Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız. Çünkü bu mali ortam içerisinde giderleri karşılamak zor. Bütün bunları düşünerek iyi bir takım kuracağız. Kimse merak etmesin. İki sezonda 4 kupa kazanmışız. 30-35 milyon gelirimiz var. Demek ki yapabiliyoruz. Bazı gerçekleri kabul edip, bazı oyuncularla yollarımızı ayırmak zorundayız. Genç oyuncularla ve fırsat transferleriyle iyi bir karma oluşturmalıyız. En ümitsiz anlarda Galatasaray ortaya çıkar. Biz söz verdik, buradayız.