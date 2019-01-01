Fatih Terim: Galatasaray takımı böyle goller yememeli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği nefes kesen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu karşısında 90+9'da bulduğu golle 3-2 galip geldi.

İki takımdan 4 oyuncunun ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala'nın kırmızı kart gördüğü müsabakanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Fatih Terim, ilgi çekici demeçler verdi.

"Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor gibi bir ortam var"

"Açıkçası beklediğimizi alamayınca mecburi değişiklikleri yapacağız" diyen Fatih Terim, "Doğru da oldu bence. Merkezde biraz daha hareketlilik gerekiyordu. Hem de Babel'i daha diri tutmayı başardık" ifadeleriyle devre arasında yaptığı Mbaye Diagne - Emre Mor değişikliğine açıklık getirdi.

Ev sahibinin mücadelesini takdir eden Terim, "Kayserispor'u da tebrik ediyorum. Çok gelip giden, elektrikli ve seyir zevki yüksek bir maç oldu" cümlelerini kullandı.

Takımının yediği golleri eleştiren deneyimli çalıştırıcı "Galatasaray takımı böyle goller yememeli" dedi ve ekledi:

"Daha iyi olacağımız kesin ama bu atmosfer yaratıldı. Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor gibi bir ortam var"

"Galatasaray'ın yapacağı tek bir şey var: Birlikte durabilmek"

Sarı kırmızılı camianın birleşmesi gerektiğine dikkat çeken Fatih Terim, "Galatasaray'ın yapacağı tek bir şey var. Birlikte durabilmek" ifadesini kullandı.

Ömer Bayram'ın ilk 11'deki performansından memnun kalan Terim, "Ömer'in performansından memnunum. Ömer çok iyi bir çocuk, gitmek ve oynamak istedi ancak takımda kaldı. Çok iyi oynadı ve yeni bir orta saha daha kazandık diye düşünüyorum" diyerek oyuncusuna övngülerde bulundu.

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Yabancı kuralı üzerine yapılan tartışmalara göndermede bulunan deneyimli antrenör, "Aklıma geldi, Galatasaray iki haftadır kazanamıyor, yabancı kuralı konuşuluyor mu? Bu hafta kazandık, tekrardan konuşulmaya başlar" cümleleriyle röportajını tamamladı.

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'e 'yı konuk edeceği maçla dönecek.