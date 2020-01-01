Fatih Terim: Galatasaray bir kupa varsa onu almak ister

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü, 2-0 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Kupası Çeyrek Final ilk maçında , Aytemiz 'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip Bakasetas ve Junior Fernandes'in golleriyle maçı 2-0 kazanarak 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajı elde etti.

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Karşılaşmanın adından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Kupaya önem vermiyoruz diye bir şey yok. Tam tersi kupayı önemsiyoruz. Galatasaray bir kupa varsa onu almak ister. Ama rotasyon bizim için zaruriydi. İkinci maç var. Birinci ayağı için rakibi tebrik ederiz. İkinci maçta oynayıp şansımızı deneyeceğiz. Henüz bitmedi. Bugün golü yediğimiz 20. dakikaya kadar kalemizde herhangi bir tehlike görmedik. Tam tersi bizim direğe çarpan bir topumuz var. İki golü de duran toptan ve ikinci toptan yedik. Bazı arkadaşlarımızı görmüş olduk, bazılarını da hazırlamak için uğraştık. Sonuç olarak istemediğimiz bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi, henüz daha son düdük çalmadı. Son düdüğe kadar kovalayacağımızdan herkes emin olabilir. 2-0 mağlup olduktan sonra hakem hakkında bir şey söylemek yanlış olur. Biz kazansaydık söylerdim" ifadelerini kullandı.

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Bulut: "Hiçbir şeyin garantisi yok"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında sergiledikleri oyundan çok memnun kaldığını dile getirdi.

Futbolcuların iyi mücadele ettiğini belirten Bulut, "İyi savaştılar, çok koştular. Yakaladığımız pozisyonlardan ikisini değerlendirip, maçı 2-0 kazandığımız için mutluyuz. Haftaya oynanacak ikinci maç var. Hiçbir şeyin garantisi yok. Yarı finale adımızı yazdırmamız için önümüzdeki hafta İstanbul'da da aynı mücadeleyi, isteği, arzuyu, performansı göstermemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.