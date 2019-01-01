Fatih Terim, Florya'ya taşındı

Bel fıtığı ameliyati geçiren Fatih Terim hem istirahat hem de takımı daha yakından takip etmek amacıyla Florya’ya taşındı.

İtalya'da 11 Ağustos'ta ile oynanan maçın ardından soluğu hastanede alan Teknik Direktörü Fatih Terim başarılı bir operasyon geçirip belindeki fıtıklardan kurtulmuştu.

Sabah'ın haberine göre doktorların istirahat etmesini önerdiği başarılı teknik adam çareyi Florya'ya taşınmakta buldu.

Tteknik ekip için hazırlanan özel evde kalmaya başlayan Fatih Terim hem takımla yakından ilgilenecek hem de yol sıkıntısı yaşamayacak.

Terim, teknik kadro için hazırlanan özel evde kalmaya başlarken hem takımı yakından takip etme şansını buluyor hem de İstanbul trafiğinde yol çilesi yaşamıyor.

Bu arada Galatasaray'ın maçı sonrası yaptığı 2 günlük izin bitti ve karşılaşması için hazırlıklar başladı.

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Oyuncularına önemli uyarılarda bulunan Fatih Terim'in, Denizli'de 2-0 kaybeden kadroda önemli değişiklikler yapacağı öğrenildi.

Bu arada tecrübeli hocanın geçen sezon aldığı 3 maçlık ceza bitti. Fatih hoca Pazar günü Konya maçında takımın başında kulübede olacak.