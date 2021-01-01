Fatih Terim, Ryan Donk'un partnerini belirledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Hatayspor deplasmanında Ryan Donk'un yanında kime görev vereceği belli oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de BAY geçeceği haftadan sonra deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, cezalı oyuncular sebebiyle savunma diziliminde sıkıntı yaşıyor.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında sarı kart gören Luyindama ve Marcao ile kırmızı kart gören DeAndre Yedlin, Hatayspor maçında görev yapamayacak. Stoperde Ryan Donk'un yanında kimi oynatacağını düşünen Fatih Terim kararını Taylan Antalyalı'dan yana verdi.

Milliyet'de yer alan habere göre, Donk'un dışında elde kalan tek stoper Ozornwafor... Nijeryalı oyuncunun tecrübe eksikliğinden dolayı deneyimli teknik direktör Taylan Antalyalı'yı bu mevkiye çekerek, Etebo'yu da orta sahada oynatmayı düşünüyor.

Milli aradan sonra ilk haftayı BAY geçecek olan Galatasaray bu boşlukta savunma kurgusu için taktik antrenmanlar gerçekleştirecek.

Taylan Antalyalı bu sezon ne yaptı?

Galatasaray formasıyla bu sezon adeta yeniden doğan Taylan Antalyalı takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Süper Lig'in en formda oyuncuları arasında gösterilen yıldız oyuncu, ilk kez Türkiye A Milli Takımı'na seçilerek bu başarısını taçlandırdı.

Taylan bu sezon Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 31 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.