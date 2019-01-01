Fatih Terim derbide Seri yerine Lemina'ya görev verecek

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in derbide Seri yerine Lemina'ya forma vereceği öne sürüldü.

Sezonun merakla beklenen derbisi için geri sayım sürerken kadrosu da netleşmeye başladı.

Sabah’tan Mehmet Özcan’ın haberine göre; teknik direktör Fatih Terim, oyuncuların durumu ve taktik anlayış bakımından çok sayıda denklemle boğuşurken Lemina konusunda da kararını verdi.

Yeni Malatya ile oynanan maçta Mariano, Feghouli ve Falcao'yu dinlendiren deneyimli teknik adam, bu kez üç oyuncusunu da sahaya sürecek.

Belhanda ilk 11’de

Çenesindeki kırıklar nedeniyle takımdan ayrı kalan Belhanda, önceki gün özel maskesi ile idmanlara katılırken Faslı oyuncunun forması garanti görünüyor.

Orta sahada Nzonzi-Belhanda ile birlikte üçüncü isim ise Lemina olacak. Ömer ve Seri bu bölgenin adayları arasında yer alırken Terim, fizik olarak her geçen hafta daha iyi duruma gelen Lemina ile derbiye çıkacak.

Lemina’ya 60 dakikalık görev

Deneyimli teknik adam, son idmanda "Muslera- Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo- Nzonzi- Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel- Falcao'' ile as takımını oluşturdu.

karşısında Lemina'yı 60 dakika kullanmayı hesaplayan Terim, sonrasında ise Gabonlu oyuncunun yerine Ömer-Seri ikilisinden birini oynatabilir.

Falcao’dan beklenti büyük

Galatasaray'da herkes Radamel Falcao'nun derbi performansına odaklanmış durumda.

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Kolombiyalı yıldız, Yeni Malatyaspor maçında dinlendirilmiş ve oyunun son dakikalarında takıma dahil olmuştu.

Hafta boyunca kondisyon ve fizik gücünü istenen seviyeye getirmek için özel idmanlar yaptırılan Falcao, derbide sahaya ilk 11'de çıkacak.