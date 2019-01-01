Fatih Terim, derbide çıkaracağı orta sahaya karar verdi

Fatih Terim, Fenerbahçe maçı öncesinde çıkaracağı kadroya büyük ölçüde karar verdi.

'da Teknik Direktör Fatih Terim, derbisi için planlarını oluşturmaya başladı.

Futbol Arena'nın özel haberine göreTecrübeli hoca, maçında cezası sebebiyle forma giyemeyen Badou Ndiaye'yi kadroya monte etmeye karar verdi. Bununla birlikte henüz tam olarak hazır durumda olmayam Emre Akbaba'nın ise derbi mücadelesinde kulübede olması bekleniyor.

Orta saha kurgusunu kafasında belirleyen Terim, Fernando - Badou Ndiaye - Younes Belhanda üçlüsü ile maça başlamaya karar verirken Emre Akbaba'yı ise ilerleyen dakikalarda hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyor.

Galatasaray'da son idman taraftara açık olacak mı?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapan Galatasaray'ın bu kez böyle bir hazırlık içinde olmadığı öğrenildi.