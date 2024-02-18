Fatih Terim'den Yunan hakemlere tepki: "Bu kararı anlamış değilim"

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 biten Lamia maçının ardından uzatma kararına tepki gösterdi.

Fatih Terim, Yunan hakeme tepkili

Lamia ile berabere kaldılar

Panathinaikos ligin ikinci sırasında

NE OLDU? Yunanistan Süper Ligi'nde Lamia ile karşı karşıya gelen Panathinaikos karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken teknik direktör Fatih Terim'in hedefinde Yunan hakemler vardı.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından konuşan Fatih Terim şunları söyledi: "Böyle bir oyunda +5 dakika uzatmayı da anlamış değilim. Böyle davranılırsa oynamak isteyen değil oynatmak istemeyen tarafa prim vermiş olursunuz"

DAHA FAZLASI: Ayrıca Fatih Terim şunları söyledi: "Şansla ilgisi olmayan bir sonuç. Mutlak kazanmalıydık. Rakibimiz 3-4 defa gelip pozisyon ve gol buldu. Bizim hatamız. Vermemeliydik bu pozisyonları. Futbolda bazen her şey üst üste gelebilir. Bunlara rağmen galibiyet ayağımıza geldi ama duran topları iyi değerlendiremedik. Şimdi hedef Çarşamba maçı."

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SIRADA NE VAR? Panathinaikos, maç eksiği olan lider PAOK ile aynı puanı paylaşıyor ve lig tablosunun ikinci sırasında yer alıyor. Fatih Terim'in ekibi, Çarşamba günü PAOK ile karşı karşıya gelecek.