Fatih Terim büyük bombayı patlattı! Premier Lig'in yıldızını getiriyor...

Suudi Pro Lig kulübü Al Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, İngiltere Premier Lig'in yıldızını getiriyor.

Fatih Terim'in yeni takımı Al Shabab'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. 13 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 23 puanla 6. sırada bulunan Al Shabab, yeni teknik direktörü Fatih Terim'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

Ligde Al Ittihad, Al Hilal, Al Quadsiah, Al Nassr ve Al Ahli'nin gerisinde, liderin 13 puan arkasında olan Al Shabab için sıcak transfer gelişmesini Suudi Arabistan basını duyurdu.

Premier Lig'den kaleci

Çıkan haberlere göre Al Shabab, Newcastle United'da yerini kaybeden Nick Pope'a kaptıran Martin Dubravka ile prensip anlaşmasına vardı.

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Kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Slovak kaleciyle kısa sürede sözleşme imzalanması bekleniyor. Dubravka bu sezon ligde yalnızca 4 maçta kaleyi korudu.

Mario Lemina iddiası

Öte yandan Al Shabab'ın Mario Lemina transferi için de mesafe kaydetti. Yine Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde Fatih Terim'in Galatasaray'dan eski öğrencisi Lemina'nın transferini çok istediği ifade edildi.

Wolverhampton Teknik Direktörü Garry O'Neill ile tartışan Lemina'nın kaptanlığı elinden alınmış ve ardından kadro dışı bırakılmıştı. İsmi Galatasaray ile de anılan 31 yaşındaki Gabonlu yıldız orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.