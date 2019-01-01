Fatih Terim: "Bizim için toparlanma maçıydı"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımının Kayserispor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği 'u geri düştüğü maçta 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımının geri düşmesine rağmen verdiği reaksiyondan memnun olduğunu belirtti.

"Sıkıntıya da düşebilirdik"

Galibiyetin önemine değinen Terim, "3 puan almak bizim için çok önemliydi. Oyunumuz buna müsaitti ama sıkıntıya da düşebilirdik. Derbiden sonra, başımıza gelenlerden sonra çocukların tekrardan dönmesi kolay olmadı" ifadelerini kullandı.

Rakibin 10 kişi kalmasının oynanan oyunu değiştirdiğine işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, "Kayserispor da çok ciddi bir rakip.1-0 geriye düştük ama 11'e 11'de çok pozisyona girdik. 11'e 10 oynamak ayrı bir senaryo gerektiriyor. Çok fazla başımıza gelen hadise değil. Bir geçen hafta bir de ilk yarıdaki Kayserispor maçı" dedi.

"Bizim için toparlanma maçıydı"

Yaşanan bazı sorunlara rağmen gösterlien performanstan memnun olan Fatih Terim, "Çok pozisyon bulmamıza rağmen, 2'ye 0 gitmemize rağmen atamadık. Bu kadar sıkıntılı zamandan sonra 3 puan iyidir. Feghouli'nin hafif bir sakatlığı vardı, geri döndü. Nagatomo uzun bir aranın ardından döndü" cümlelerini kullandı.

"Hakem aleyhimize bazı şeyler verebilir miydi, verebilirdi. Benim sadece kastettiğim bizim tarafımız değil zaten" diyen sarı kırmızılı çalıştırıcı, dikkatlerin bundan sonra oynanacak maçlara çevrildiğini "Burada beni memnun eden tek şey, takımımın vazgeçmemesiydi. Bu bizim için aynı zamanda toparlanma maçıydı. Şimdi kupaya hazırlanacağız. Arkasından Konya deplasmanı var, onlara hazırlanacağız" cümleleriyle belirtti.

Sinan Gümüş'ün yokluğu ile ilgili sorulan soruya "Sinan Gümüş'ün sakatlığı vardı, o yüzden kadroda değil. Gereğini de zaman içinde görürüz" diyen Fatih Terim, röportajını sonlandırdı.

Galatasaray, 25 Nisan günü karşısında Kupası'nda finale yükselmek için sahaya çıkacak.