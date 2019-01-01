Fatih Terim: "Bize yakışanı, gerekeni yaptık"

Fatih Terim, 4-0'lık Tuzlaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek son 16 turuna yükselen 'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardındna açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam, "İlk maçtan sonra bugün rakibimizi biraz daha ciddiye aldık, dolayısıyla bize ne lazımsa, onu aldık. Bize yakışanı yaptık, gereğini yaptık biz. Ciddiye aldığımız her maç bizim için böyle ve buna benzer biter aslında." dedi.

Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin performanslarını da yorumlayan Terim, "İlk yarı itibarıyla herhalde 10 tane pozisyona girdik. Ciddi olduğunuz zaman olay zaten farklı bir noktaya gidiyor. Feghouli ve Falcao'nun performanslarından memnunum. Falcao ideal fizik gücüne ulaşınca daha iyi olacaktır. İkisinden de daha iyi performanslar bekliyorum." diye konuştu.

"Maçtan sonra biraz hareketlilik oldu"

Fatih Terim, maç sonunda yaşanan olaylar hakkında ise şöyle konuştu: "Gökhan Çıra'yı yardımcı antrenöre sordum. Tabii soracağım, bizim altyapımızdan yetişmiş. Geçen hafta fıtık ameliyatı olmuş, çabuk dönmüş sahalara, geçmiş olsun demek için sordum. Maçtan sonra biraz hareketlilik oldu, oluyor bazen. İçerde ve dışarda Galatasaray takımı bir bütündür. Galatasaray her yerde gereken neyse onu yapar, yakışanı yapar."