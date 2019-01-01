Fatih Terim: "Biraz daha zora soktuk sadece"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Konyaspor'a karşı 0-0 biten müsabakayı değerlendirdi.

, 'in 30. haftasında konuk olduğu ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, alınan sonuca rağmen takımının şampiyon olacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

"Fırsatlarımız vardı, kullanamadık"

"Skor çok beklediğimiz bir skor değil. Sevdiğimiz, hoşlandığımız bir skor da değil ancak yapacak bir şey yok" diyen Terim, skordan duyduğu memnuniyetsizliğ de "Beklemediğimiz hiçbir şeyle karşılaşmadık. Oynatmamaya yönelik rakibin kapalı oynayacağından emindik, öyle de oldu. Fırsatlarımız vardı, kullanamadık. Buna rağmen, her şeye rağmen yenmeliydik" ifadeleriyle belirtti.

"Kırılma anı atacağınız goldür"

Takımının rakibin direncini kırmak için daha fazlasını yapması gerektiğini belirten başarılı çalıştırıc, "Biraz daha agresif, daha fazla pozisyon bulan bir oyun oynamalıydık. Her ne kadar rakip oynatmama adına bayağı mücadele ettiyse de bunu kırmalıydık. Zaten böyle maçların kırılma anı atacağınız goldür. Onu da ne kadar erken bulursanız kazanma ve daha fazlasını atma ihtimaliniz artar" dedi.

"Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum..."

Maçın hakemleri hakkında yorum yapmaktan uzak durmaya çalışan Terim, "Daha fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Hele zaten herkes ceza almamız için uğraşıyor, onlara çanak tutmaya gerek yok" ifadelerinde bulundu.

Öğrencilerine olan inancını yineleyen Fatih Terim, "Buradan Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. Lider dönmek isterdik ama zaten 4 maçı kazanırsak şampiyon oluyoruz. Biraz daha zora soktuk sadece" dedi ve sözlerini tamamladı.