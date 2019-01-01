Fatih Terim: Beraber oynadıkça daha iyi olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge deplasmanında yenilmemelerinin önemli olduğunu söyledi.

, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Deplasmanda yenilmemek önemli," diyen Terim, "Kazanmak isterdik. Keyifli bir maç oldu. Gün geçtikçe daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik. Beraber oynadıkça daha iyi olacağız. Zaman zaman maç gitti ve geldi. 60'tan sonra fizik olarak sahada kalmamız beni memnun etti" ifadelerini kullandı.

Terim'in açıklamalarından öne çıkan diğer detaylar şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi seviyesine göre oynamaya çalışacağız. Milyar euro'luk bütçeli takımlarla karşılaşacağız. 50 bin seyirciyle maçları kolay geçmeyecektir rakiplerimizin. Kağıt üstünde favori olabilirler ama maçlar sahada oynanıyor."

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"Babel o pozisyonda çok üzüldü. Maç boyunca da bunu yaşadı. Orada düşebilirdi ve kırmızı kart da olabilirdi ama iyi niyetli olduğu için devam etti. Brugge'ün sağ kanadı, önünde Babel var diye çıkamadı. Bazı oyuncuların böyle faydaları vardır. Babel İstanbul'da atar, ödeşiriz."

"Muslera takım için her zaman önemli bir oyuncu. 16 saatlik yolculuktan sonra buraya çıkmak zor. İnşallah bu formu devam eder."

"Maçtan önce bana söylenen sözleri öğrendim. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız. Parayla, nüfuzla ve reklamla burada yer alamıyorsunuz."