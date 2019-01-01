Fatih Terim: Benim bildiğim derbiler pazar oynanır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Benfica maçının ardından yorgun olduklarını ve maç gününün doğru ayarlanmadığını söyledi.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Hava toplarına vuramayınca son dakikada Donk hamlesini yaptım. Benim totemlerim yoktur, oyun neyi gerektiriyorsa onu denerim. Son dakikalarda bunun olacağı belliydi."

"Kolay olanı yapıp, daha önce neticeyi alıp, 3 puanı bir kenara koyamadık. Zor olanı yaptık. Oyuncularımı kutluyorum. Bu klasik bir kutlama değil. Cuma sabah 9'da gelen bir takımdan bahsediyoruz. Benim bildiğim derbiler pazar oynanır ve biz pazar oynuyoruz."

"Bu golün kıymetini iyi bileceğiz. Önemli bir 3 puandı. Bu kadar atak arzusu daha önce bulunan bir golle daha değişik bir duruma gidebilirdi. Ayırca bu maç çok büyük moral oldu."

"Selçuk'un 8. senesi. 8 senedir birçok başarıda imzası var. Tecrübesi de son noktada. Artık profesyonelliği de iyi uygulayan bir oyuncumuz. Oyna dediğimizde oynuyor, otur dediğimizde oturuyor. Selçuk bize lazım."