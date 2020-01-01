Fatih Terim: Ben değişeceğim

Galatasray Teknik Direktörü Fatih Terim hastalık süresince yaşadığı değişimi açıkladı.

Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs salgınına futbol camiasından yakalanan ilk isimlerden biri Galatasray Teknik Direktörü Fatih Terim'di. Deneyimli teknik adam hastalık süresince yaşadığı değişimi açıkladı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan Fatih Terim'in sözlerinden satır başları şöyle;

"Tamam egomuz var da, Amerika’dan daha büyük bir ego mu vardı bu dünyada?

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Onu atarım, bunu keserim, şunu vururum...

Bak bir virüs ne hale getirdi.Yani artık benim egom, onun egosu, bunların hiçbirinin manası yok.

Hiçbirinin esamisi okunmaz.Bütün dünyanın başına geldi bu...”

Evet değişeceğim.

Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz.

Değişmek zorundayız.

Çünkü değişmezsek mutlu olamayız.

Ben değişeceğim.

Geçen gün bir arkadaşımı arıyordum. Bulamadım, bir başka arkadaşımla konuşuyorduk bunu söyledim.

Bana 'Hocam buluncaya kadar arayacağız' dedi. Görmediğimiz, ihmal ettiğimiz arkadaşlarımızı buluncaya kadar arayacağız.

İşimizi daha iyi yapacağız. Seveceğiz. Ailemize daha çok zaman ayıracağız."

Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat Mackolik'e konuştu