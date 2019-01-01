Fatih Terim: Belki bu maç kırılma noktasıdır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Trabzonspor karşısında ikinci yarıda oynadığı oyundan memnun olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalan 'ın teknik direktörü Fatih Terim, "İkinci yarı golden sonra bir başkaldırı, bir isyan, bir kabullenmeme duygusu, bu daha önce beklediğimiz veya bizim takımlarda görülmesini istediğimiz şeydi, şu ana kadar görememiştik. Bugün belki bunun adına kırılma noktası diyebiliriz" dedi.

Trabzon'da Trabzonspor ile oynamanın çok kolay olmadığını vurgulayan Terim, "Bugünkü iki nokta çok önemliydi. Bir tanesi skordan ayrı, skor tabii ki 2 puan kaybettik sonuç itibarıyla ama ilk yarıda biz esasında iyi oynadık. İkinci yarı golden sonra bir başkaldırı, bir isyan, bir kabullenmeme duygusu, bu daha önce beklediğimiz veya bizim takımlarda görülmesini istediğimiz şeydi, şu ana kadar görememiştik. Bugün belki bunun adına kırılma noktası diyebiliriz. Skordan bağımsız tabii ki söylediklerim" değerlendirmesinde bulundu.

Terim, tüm oyunun kontrolü, rakip sahada yapılan paslar, pasların yüzde 80 isabeti, sağdan, soldan pozisyonların kendileri için daha önce olması gereken şeyler olduğunu vurgulayarak, bunların kendi adına, kulüp adına ve takım adına sevindirici olduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin "Beraberliği bir puan olarak mı okumak gerekir yoksa ligin ikinci yarısında iş başka bir yere doğru gidebilir mi?" sorusunu Terim, "Bunun sonucunu tabii 3 puanla alsaydık çok daha ciddi bir kırılma noktası olabilirdi ama buna rağmen hiç olmazsa 60 dakikadan sonra Galatasaray gitmiyor gidemiyor, fiziğe mi bakmak lazım? Alberto'yu mu kontrol etmek lazım bunlar bitti herhalde" şeklinde cevapladı.

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Terim, sahada daima mağlubiyete reaksiyon veren bir Galatasaray'ın var olduğunu ifade ederek, "Daha doğrusu benim takımlarımda bu böyle olurdu, bu sene sezon başından bu yana maalesef şahit olamadık bugün ama dediğim gibi skordan gayri bu beni sevindirdi, umarım Galatasaraylıları da sevindirmiştir" diye konuştu.

Fatih Terim, başka bir gazetecinin Trabzonspor'un kontrataklarına yönelik sorusu üzerine şunları kaydetti:

"İki santraforumuz da yok bizim, bir de olaya buradan bakmak lazım, onun için 18 kutusunda yıllardır sol açık oynayan Adem'i koyuyoruz santrafor olarak, artı stoperi gönderiyoruz, buna rağmen biz bu reaksiyonu gösteriyorsak, burada dediğiniz gibi oraya kapatıp, müthiş oynayıp karşılığı çok pozisyon mu? Hayır ama çok atak, orada Ömer'in vuramadığı, Yuto'nun daha önce kesemediği ama daha fazla yüzde yüz pozisyon bulmamız mı gerekirdi. Evet, bu oyuna öyle olması gerekirdi onda haklısınız. Ancak böyle oynayıp açık vermek mi, öbür türlü oynayıp kazanmak mı derseniz, bu daha iyi anlatacaktır durumu. Böyle oynayıp açık vermeyi yeğlerim."