Fatih Terim: "Bazılarına son şanslarını verdik"

Fatih Terim, 1-0'lık Beşiktaş yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

'in 9. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'a 1-0'lık skorla boyun 'da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maç sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Terim, "Oyunu değerlendirmeden önce Galatasaray'ı değerlendireyim. Gerek bireysel olarak gerek takım halinde her şeyin farkındayız. Farkında olmakla kalmıyoruz, değiştirmeye de çalışacağız." dedi.

"Maalesef bazı şeyler olmuyor"

"Maalesef bazı şeyler olmuyor. Bunun da nedeninin küçük küçük mesajlarını veriyorum." diyen deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: "Kimseye sorumluluğu alması gereken ben varken kabahat bulmak istemiyorum. Galatasaray gibi oynamamız için uğraşıyorum. İlk on dakika dışında ilk yarı iyi oynadık ancak ikinci yarı hiçbir şey yokken Marcao'nun vurdurmaması lazım, buna da cevap veremiyoruz. Galatasaray gibi oynamamız için Galatasaray gibi mücadele etmemiz lazım. Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek ligde böyle oynamaya devam etmeyeceğiz."

"Bazılarına son şanslarını verdik"

Terim, bugüne dek kadro seçimlerinde ısrarlı bir tutumu olduğuna da değinirken, "Burada biri bir bedel ödüyorsa bu benim. Birinin canı yanıyorsa benim canım yanıyor. Değişmesi gerekenleri değiştireceğiz. Bunu herkes için söylüyorum, kimseyi dışarıda bırakmıyorum. Bazılarına da son şanslarını verdik." ifadelerini kullandı.