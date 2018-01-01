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Galatasaray

Fatih Terim, Başakşehir maçını locadan takip etti

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmayı cezasından dolayı locadan takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçında teknik direktör Fatih Terim, cezasından dolayı takımının yanında olamadı.

Adının yer aldığı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Terim, locadan takip etti. Deneyimli teknik adamın yokluğunda saha kenarında yardımcı antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala yer aldı.

Fenerbahçe derbisinden sonra toplam 10 maç men cezası alan Terim'in Başakşehir müsabakasından sonra dört maç daha cezası kaldı.

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