Fatih Terim, Banega ile çift forvete dönüyor
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Önceliği yerli transferlere veren Galatasaray, bir yandan da Şampiyonlar Ligi için kilit isimlere yöneldi.
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Fanatik'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim, orta sahaya Arjantinli futbolcu Ever Banega'yı istiyor.
Terim, orta sahada yeni bir oyun kurucu olarak görev vereceği Banega'yı ikinci forvete yer açmak için kullanmayı düşünüyor.
Tecrübeli çalıştırıcı böylelikle Galatasaray'ın oyun sistemi 4-4-2'ye dönmeyi planlıyor.
Sevilla forması giyen Banega bu sezon 51 resmi maçta forma giydi, 8 gol attı, 11 asist yaptı.