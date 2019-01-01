Fatih Terim ameliyat oldu!

Sarı kırmızılı takımın teknik patronu, Fiorentina maçı dönüşünde bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdi.

'ın Fİorentina oynadığı maçın hemen ardından Fatih Terim hastaneye kaldırıldı. Deneyimli teknik adamın bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdirdiği sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

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"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul’a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.

Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir."