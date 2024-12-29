Fatih Terim, Al Shabab hamlesi için iki kişiye özel teşekkür etti

Al Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, transfer görüşmeleri esnasında yaşananlara değinirken iki kişiye özel teşekkür etti.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başına geöçti

Prens Abdurrahman bin Türkî ve kulüp başkanına özel teşekkür etti

Terim son olarak Panathinaikos'u çalıştırmıştı

NE OLDU? 2023 Aralık'ta Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Yunan ekibiyle 26 maçta görev almış ve pek iyi gitmeyen performansının ardından play-off öncesi Panathinaikos'a veda etmişti. Mayıs 2024'ten bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim artık Al Shabab'ın başına geçti.

BÜYÜK RESİM: Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile el sıkışan Fatih Terim sosyal medyadan bir açıklama yayınladı ve iki kişiye özel teşekkür etti: "Burada olmaktan son derece mutluyum. Son yıllarda Suudi Arabistan'ın artan lig seyri herkes tarafından çok beğenilen bir lig olmaya doğru gidiyor."

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"Al Shabab ile ilk andan itibaren görüşmelerimizde birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. O yüzden çok hızlı bir şekilde ortak bir noktaya vardık ve birbirimizi çok iyi anladık."

"Bu görüşmeler esnasında teşekkür etmem gereken iki kişi var. Bir tanesi Prens Abdurrahman bin Türkî, bir diğeri de başkanımız sayın Mohamad Almunajem. Çünkü bu görüşmeler süresince nezaketli bir davranış sergilediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

"Lig sıralamasında geride gibi duruyoruz ama bu hiçbir şeyden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Açıkçası tarihi başarılarla dolu Al Shabab takımını eski günlerine dönmesi için çaba sarf edeceğiz beraberce."

"Buradan tüm emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve ben de yeni bir sayfa açtığımız Suudi Arabistan'da çok heyecanlıyım. İnşallah her şey gönlümüzce olur."

"Ortaya kendi felsefesini, kendi oyun anlayışını koyan bir takım koyacağız. Bu da inşallah hep beraber beğendiğimiz bir takım olacak."