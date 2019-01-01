Fatih Terim 4 ismin üzerini çizdi

Gençlerbirliği maçı sonrası operasyon sinyali veren Fatih Terim 4 oyuncunun üzerini çizdi.

Süper Lig'in 7. haftasında ile oynadığı maçtan golsüz berabere ayrılan 'ın sergilediği futbol büyük eleştiri konusu olmuştu. Sarı kırmızılı taraftarlar özellikle Selçuk İnan'ı hedef tahtasına koyarken Fatih Terim maçtan sonra yaptığı açıklamada operasyon sinyali vermişti.

Hürriyet Gazetsinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre milli maç arasından sonra Terim'in, Belhanda, Selçuk İnan, Mariano ve Nagatomo'nun üstünü çizdi.

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Jean Michael Seri’nin zehirlenmesi sonrasında Selçuk İnan’a ilk 11’de şans veren Fatih Terim’in, tecrübeli oyuncusunun saha içindeki oyunu sonrasında bu tercihi nedeniyle büyük bir pişmanlık yaşadığı belirtildi. Selçuk’un maç boyunca birçok pozisyonda topa koşamaması, fiziksel olarak sahadaki görüntüsü ile üzerinin çizilmesine neden oldu. Terim’in kalan süreçte Seri’ye alternatif olarak Taylan veya Jimmy’ye şans vereceği öğrenildi.

Sezon sonunda kontratları sona erecek olan Mariano ve Nagatomo da, artık zayıf halka haline geldi. Her iki futbolcu da kızağa çekilecek, bu ikilinin yerine de beklere Şener Özbayraklı ile Ömer Bayram - Emre Taşdemir ikilisinden biri monte edilecek.

Belhanda da, saha içindeki mücadelesi ve performansı ile Terim’in beğenmediği, eleştirdiği isimler arasında yerini aldı. Basit top kayıpları, mücadele gücündeki anormal düşüş, saha içinde sorumluluk almaması nedeniyle Belhanda da, artık radara girdi.