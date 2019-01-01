Tetteh, Samaris ve Melih, Fatih Terim'in radarında

Yaz transfer dönemine şimdiden hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Tetteh, Samaris ve Melih İbrahimoğlu'nu radarına aldı.

, yeni sezonun kadrosu için dört koldan çalışmalara başladı. Benjamin Tetteh, yine Aslan’ın listesine girerken ’nın yıldızı Samaris için de ilk temas kuruldu. Rapid Wien’in genç yeteneği Melih İbrahimoğlu’nu ise Fatih Terim bizzat istedi.

Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre; Ara transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan Benjamin Tetteh'ten Fatih Terim vazgeçmedi. 21 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Sarı- Kırmızılılar’a imza atmak için hazır. Tetteh, Sparta Prag yönetimine bu konudaki kararını bildirdi, “Galatasaray yine teklif yaparsa, bu kez kabul edin” restini çekti. Yeni sezonda farklı bir taktiğe geçmeyi düşünen Fatih Terim, Tetteh transferinin gerçekleşmesi halinde Diagne ile birlikte oynatmayı planlıyor.

Haberin devamı aşağıda

Cim Bom, transferde geleceğe yatırım yapmayı da planlıyor. Bu yönde 1 numaralı aday Melih İbrahimoğlu. Fatih Terim, Rapid Wien’de forma giyen 18 yaşındaki genç yeteneği bizzat istedi. Asıl bölgesi orta sahanın ortası olan ancak kanatlarda da görev yapan gurbetçi futbolcu, Rapied Wien’in ikinci takımında bu sezon müthiş bir performans gösterdi. Melih, çıktığı 19 karşılaşmada 6 gol atarken, 9 da asist yaptı.

Fernando’nun performansının düşmesi sonrası, orta saha için arayışlar başladı. Sarı-kırmızılılar, Benfica ile sözleşmesi bitecek olan Andreas Samaris’i gözüne kestirdi. 29 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma şansı bulmak istediği ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray’ın, Yunan orta saha oyuncusuyla ilk teması kurduğu öğrenildi. Bu transferde Cim Bom’un en büyük yardımcısı, Samaris’in vatandaşı Mitroglou olacak. Benfica, yıldız futbolcu için 2014 yılında Olympiakos’a 10 milyon Euro (62 milyon TL) bonservis ödemişti.