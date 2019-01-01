Fatih Öztürk adım adım Galatasaray'a

Galatasaray'ın daha önce de kadrosuna katmak istediği Fatih Öztürk, sezon sonunda serbest kalarak sarı kırmızılı takımla anlaşmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk, gecikmeli de olsa sarı kırmızılılara katılmaya çok yakın.

Hürriyet'in haberine göre, sezon sonunda sözleşmesinin bitimiyle serbest kalacak olan tecrübeli eldiven, Akhisarspor tarafından kadro dışı bırakıldı.

Habere göre, Ocak ayında Galatasaray'a transferi bonservis engeline takılan Öztürk, Akhisarspor'un yeni sözleşme teklifini de reddetti. Böylece, sezon sonunda sarı kırmızılı takımla imzalaması için önemli bir sorun kalmadı.

Tecrübeli file bekçisi, başka teklifler alsa da Galatasaray'a gitmek için bu tekliflere olumlu cevap vermedi.

Fatih Öztürk, bu sezon ligin son sırasındaki Akhisarspor formasıyla 28 maça çıktı.