Fatih Mert: Transfer yasağı kalkarsa listemiz hazır

Transfer yasağını kaldırmak için çok çalıştıklarını anlatan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert yasak kalkarsa listelerinin hazır olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kaldırılması için birçok dosyayı çözüme kavuşturduklarını belirterek, "Transferi açmamız, bizden alacağı olanların tahsilatını kolaylaştıracak." dedi.

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren sarı-lacivertlilerde kulüp başkanı Fatih Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Transfer yasağına neden olan dosyaların çözümünde önemli bir mesafe katettiklerini vurgulayan Başkan Mert, "İlk başta herkese yüzde 15 teklif ettik. Bütün dosyalar için 'yüzde 15'ini ödeyelim bize transferi açmak için geçici yazı verin' demiştik. Bunları kabul edenler oldu. Bazı iyi indirim yapan dosyalarda da tamamı için anlaştık. MKE Ankaragücü'nün daha sonra da bu sorunlarla uğraşmaması için belki 10 dosyayı tamamen kapattık. Transferi açmamız bizden alacağı olan insanların tahsilatını kolaylaştıracak." şeklinde görüş belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana transfer yasağının kaldırılması için yoğun bir mücadele içinde olduklarını aktaran Mert, "Özellikle FIFA dosyaları bizi çok uğraştırıyor. Transferi açamama sebebimiz FIFA'daki 1-2 dosya. Bunlar bizi gerçekten yordu. FIFA ile ilgili bazı sorunlarımız var. Beklediğimiz 1-2 durum var. Bunlar netleştiği zaman konuşabileceğim." ifadelerini kullandı.

"MKE Ankaragücü transferi açacak diye herkes ayak diriyor"

Sarı-lacivertli kulüpte alacağı bulunan bazı yerli futbolcuların kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını dile getiren Fatih Mert, şöyle konuştu:

"Transfer yasağının kaldırılabilmesi için maddi kaynak oluşturduk. Ancak bu kaynak sonsuz ve herkesin istediği oranda değil. Bu takım Süper Lig'de kaldığı sürece herkes parasını daha rahat alabilir ama bir alt lige düştüğünde gelir diye bir şey kalmayacak. MKE Ankaragücü transferi açacak diye herkes ayak diriyor. Yardımcı olmak istemiyorlar. Hayal kırıklıkları var. Futbol hayatının son deminde MKE Ankaragücü'ne gelmiş ve ciddi paralara imza atmış. Bir lira indirim yapmak istemiyorlar. Herkesin alacağına saygı gösteriyorum ama burası da 110 yıllık bir camia. Kimse alacağından vazgeçsin demiyoruz. Kolaylık gösterin. Bazı yerli futbolcularda hayal kırıklığı yaşıyoruz. MKE Ankaragücü büyük. Allah'ın izniyle bu zorluklar da aşılır."

"Yasak kalkarsa listemiz hazır"

Fatih Mert, transfer yasağının kaldırılması durumda kadroya dahil edecekleri oyuncuları belirlediklerini aktardı.

Teknik direktör Mustafa Kaplan'ın belirlediği mevkilere transfer yapacaklarını ifade eden Başkan Mert, "Görüştüğümüz futbolcular var. Yasak kalkarsa listemiz hazır. Ancak transferlerle ilgili limitler var. Geçmiş hatalara düşmememiz lazım. Biz 1-2 değil 7-8 futbolcu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ta forma giyen 'li oyuncu Tyler Boyd'un MKE Ankaragücü'ne döneceğine yönelik haberlerle ilgili sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Tyler Boyd'un MKE Ankaragücü'ne gelmesini isterim. Onunla ilgili bir görüşmemizde, menajerinin Beşiktaş'tan çok iyi bir ücret aldığını söylüyordu. MKE Ankaragücü'nün bunu karşılayamayacak durumu olabilir. Şartlar uyarsa olabilir." diye konuştu.

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"Hiç kimse 'MKE Ankaragücü bu kadroyla düşer' demesin"

Göreve geldikten sonra yaptıkları icraatlarla takımda birlikteliği tekrar sağladıklarını vurgulayan Fatih Mert, şunları kaydetti:

"Oyuncular ruhen ve fikren kopmuşlardı. Alacakları ödenmediği için sıkıntıları vardı. Huzur ortamı yoktu. İnsanların birbirine güveni kalmamıştı. Alacaklarının ödenmesiyle futbolcuların yönetime olan inancı yerine geldi. Belli bir noktadan sonra bir ivme yakalamaya başladık. maçı, bizim dönüm maçımız oldu. Maçı 22 dakika 10 kişi oynayıp, 2-0'dan 2-2'ye getirmek çok önemliydi. Bizim o maçta 4 oyuncumuz penaltı atıldıktan sonra topu almak için kaleye koştu. Bu, benim için kırılma noktasıydı. Artık bir takım olmaya başladık. İyi bir atmosfer yakaladık. İşin sürekli başındayız. Bu arkadaşlara güveniyorum. Transferi açamasak bile MKE Ankaragücü'nün ligde kalma şansının olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse 'MKE Ankaragücü bu kadroyla düşer' diye düşünmesin. İnşallah transferi açabiliriz ama açamazsak da bu arkadaşlarla bu işi beceririz diye düşünüyorum."

Sarı-lacivertli kulübün geleceğini kurtarmaya çalıştıklarının altını çizen Mert, "İlerleyen günlerde geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Orada rakamları söyleyeceğim. Buraya gelen rakamları ve ne kadar katkı sağlandığını görecekler. MKE Ankaragücü muhakkak Süper Lig'de olmalı ama transferi açamazsak da bu dünyanın sonu değil. Bir plan ve program çerçevesinde bu kulüp hayatını devam ettirecek. Daha iyi yerlere gelecek. Taraftarımıza güveniyorum. Bize ve takıma güvensinler. İnşallah bu takımı ligde tutarız." diyerek sözlerini tamamladı.