Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında aynı saatte başlayan 7 maçın ardından küme düşen takım belli oldu.

10 kişi mücadele ettiği Gaziantep FK deplasmanında 2-1 yenilen Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda etti.

Üçlü averajda kim önde?

Süper Lig'de küme düşme hattında 37'şer puanı bulunan Fatih Karagümrük ve Pendikspor'un ligi en fazla 40 puanla bitirme ihtimali bulunuyor.

Ankaragücü'nün son maçı kaybedip rakiplerinin kazandığı senaryoda üç takım da ligi 40 puanla bitirecek. Ancak üçlü averajda Ankaragücü her iki takımdan da üstün durumda.

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Pendikspor'un ligde kalabilmesi için son hafta Ankaragücü'nün kaybetmesi, Pendikspor'un ise aradaki 26 averaj farkı da kapatarak kazanması gerekiyor.

Süper Lig'de kümede kalma hesapları

İstanbulspor ve Fatih Karagümrük'ün ardından küme düşen son iki takım ligin final haftasında belli olacak.

17. sırada son haftaya küme düşme hattında giren Hatayspor'un 38 puanı var. Bir basamak üstündeki Ankaragücü ise 40 puana sahip. Gaziantep FK ve Konyaspor ise 41'er puana sahip.