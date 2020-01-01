Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı İstanbul'a getirdi

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, ses getiren bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk hafta maçında 'u 3-0 yenen Fatih Karagümrük, transferde büyük oynuyor.

İstanbul ekibi, 'dan ayrılan Lucas Biglia'yı sağlık kontrolü için şehre getirdi.

Kulüp başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a yaptığı açıklamada "Biglia geldi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir olumsuzluk yaşanmazsa yarın transferi açıklayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, 2017 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle 'dan Milan'a transfer olmuştu. Üç yıl bu takımda forma giyen Biglia, geçtiğimiz sezon 'da 14 maçta görev yaptı.

Tecrübeli yıldız, Milli Takımı formasını da toplamda 58 kez giydi.

Öte yandan Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'nin kiralık transferi konusunda da kulübü Stoke City ile görüşmelerini sürdürüyor.