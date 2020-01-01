Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı İstanbul'a getirdi
36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Fatih Karagümrük, transferde büyük oynuyor.
İstanbul ekibi, Milan'dan ayrılan Lucas Biglia'yı sağlık kontrolü için şehre getirdi.
Kulüp başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a yaptığı açıklamada "Biglia geldi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir olumsuzluk yaşanmazsa yarın transferi açıklayabiliriz" ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, 2017 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'dan Milan'a transfer olmuştu. Üç yıl bu takımda forma giyen Biglia, geçtiğimiz sezon Serie A'da 14 maçta görev yaptı.
Tecrübeli yıldız, Arjantin Milli Takımı formasını da toplamda 58 kez giydi.
Öte yandan Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'nin kiralık transferi konusunda da kulübü Stoke City ile görüşmelerini sürdürüyor.