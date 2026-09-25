Abdellah Ouazane, cuma akşamı Fas Milli Takımı formasıyla çıktığı ilk maçta hemen etkisini gösterdi. Ajax'ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gabon karşısında 76. dakikada oyuna girdi ve Soufiane Rahimi'nin attığı 2-0'lık golde asist öncesi pasla rol oynadı.

Ouazane, Azzedine Ounahi'nin yerine oyuna dahil oldu ve kendini göstermesi uzun sürmedi. Genç oyuncu, maçın son bölümünde Bilal El Khannouss'u sol kanatta topla buluşturdu. Orta saha oyuncusu da topu Rahimi'ye çıkardı ve Fas mücadeleyi kesin olarak bitirdi.

Sosyal medyada Ouazane'nin performansına gelen tepkiler neredeyse oybirliğiyle olumlu. Özellikle El Khannouss ile olan uyumu, Fas taraftarı arasında büyük heyecan yarattı. Bir taraftar, "El Khannouss ve Ouazane hakkında gerçekten konuşmamız gerekiyor, çünkü bu fazlasıyla güçlü" diye yazdı.

Bir başka taraftar da bu ikiliden büyük beklenti içinde. "El Khannouss ile Ouazane arasındaki bağlantı çok tehlikeli olacak" ifadeleri kullanıldı. Bir diğer taraftar ise ikinci goldeki hücuma hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: "Ouazane'den El Khannouss'a, El Khannouss'tan Rahimi'ye. Ne aksiyon ama."

Ajaxlı oyuncu, bireysel olarak da bol bol övgü aldı. Bir taraftar "Ouazane müthiş bir oyuncu" derken, başka bir taraftar da "Ouazane gerçekten sıra dışı biri" yorumunu yaptı. "Abdellah Ouazane, bu ismi aklınızda tutun" mesajı da dikkat çekti.

Bazı taraftarlar ise Ouazane'yi bir sonraki milli maçta doğrudan ilk 11'de görmek istiyor. Bir taraftar, "Ouazane ilk 11 oyuncusu olmalı" derken, bir diğeri de "El Khannouss ve Ouazane, Lesotho karşısında ilk 11'de başlamalı" dedi.

Orta saha oyuncusuyla ilgili beklentiler her halükarda oldukça yüksek. Bir taraftar, "Ouazane gelecekte Ounahi'nin daha gelişmiş ve daha verimli bir versiyonu olabilir" öngörüsünde bulundu. Bir başka taraftar ise daha da ileri giderek Ouazane, Ayyoub Bouaddi ve Saad El Maamar'ın tüm zamanların en iyi üç Faslı oyuncusundan bazıları haline gelebileceğini savundu.