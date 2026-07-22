Faslı milli savunmacı Issa Diop, Fulham'dan gelerek 2030 yazına kadar uzanan bir sözleşme imzalamasının ardından İngiliz ekibi Ipswich Town'a katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Diop, transferin bugün çarşamba günü resmen açıklanmasının ardından şunları söyledi: "Kariyerimdeki bir sonraki adımı Ipswich Town ile atmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Kulübün büyüklüğünü ve tarihini biliyorum, kararımı vermeden önce yaptığım tüm görüşmelerden keyif aldım."

Şöyle devam etti: "Buranın benim için doğru yer olduğunu hissediyorum. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yoğun bir yaz geçirdim, ancak kulübe katıldığım için gurur duyuyorum ve teknik ekip, takım arkadaşlarım ve taraftarlarla yakında tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

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Öte yandan teknik direktör Gary O'Neil, oyuncunun katılımını memnuniyetle karşıladı ve Fulham ile West Ham'da Premier Lig'deki büyük tecrübesini övdü: "Issa, Premier Lig'de çok sayıda maça çıkmış tecrübeli bir oyuncu ve aramıza katılmasından memnuniyet duyuyoruz. Savunma hattına tecrübe ve istikrar katan güçlü bir savunmacı."

Issa Diop, kulübün mücadeleye geri dönmesinin ardından Premier Lig müsabakalarına hazırlıkları kapsamında, Ipswich Town'ın bu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği en dikkat çekici transferlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ipswich, Diop'un İngiliz sahalarındaki uzun tecrübesinden ve fiziksel yeteneklerinden yararlanarak savunma hattına daha fazla güç ve istikrar katmasını umuyor.

Fulham ise, sözleşmesinde bir yıl kalmasına rağmen, gelecek yaz onu bedelsiz kaybetme riskini almak yerine bu transfer döneminde satışından yararlanmayı tercih ederek Faslı savunmacının ayrılığına onay vermişti.



