Faslı yıldız çocukluk hayalini gerçekleştiriyor… Bayern Münih, Sebari transferini duyurdu

Bayern Münih, bugün Çarşamba günü, Hollanda’nın PSV Eindhoven takımından gelen Faslı milli futbolcu İsmail Sebari ile 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını duyurdu; Oyuncu, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda Fas milli takımıyla oynayacağı maçların ardından Bavyera ekibine katılacak.

Alman kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Sebari’nin Bayern Münih’te 34 numaralı formayı giyeceğini ve önümüzdeki sezonlara hazırlık kapsamında takımın en önemli transferlerinden biri olacağını doğruladı.

Çeşitli basın haberlerinde, Bayern Münih’in Sebari ile 2026 Dünya Kupası’nda “Atlas Aslanları” kampına katılmadan önce Bavyera ekibine katılması konusunda anlaştığı belirtilmişti.

İsmail Sebari, İspanya’nın Terrassa kentinde doğdu ve futbol kariyerine Belçika’nın Anderlecht Akademisi’nde başladı. Daha sonra Genk’in genç takımına geçti ve 2020 yazında PSV Eindhoven’a katılarak kısa sürede A takımda kendine yer edindi.

Hollandalı kulüpteki kariyeri boyunca Saybari 42 gol attı ve 29 asist yaptı; Hollanda Ligi şampiyonluğuna ve Süper Kupa'ya üçer kez, Hollanda Kupası'na ise iki kez ulaşılmasına katkıda bulundu. Ayrıca bu sezon Hollanda Ligi'nin En İyi Oyuncusu ödülünü de kazandı.

Uluslararası alanda ise 2023 yılından bu yana “Atlas Kaplanları” milli takımında forma giymekte ve 2025 Afrika Uluslar Kupası’nın kazanılmasında rol oynadı. Şu ana kadar 34 uluslararası maça çıktı ve bu maçlarda 12 gol attı.

Oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda da olağanüstü bir performans sergiliyor; Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, İskoçya'yı 1-0 yendikleri maçta ve Haiti'yi 4-2 mağlup ettikleri maçta kritik goller attı. Ayrıca, 32'li turda Fas'ın Hollanda'yı elemesine yol açan son penaltıyı başarıyla gole çevirdi ve 3 golle turnuvada Fas ve Arap ülkeleri tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Bir gecede gerçekleşmeyen bir transfer

Bayern Münih Yönetim Kurulu'nun spor işlerinden sorumlu üyesi Max Eberl şunları söyledi: "Bu Dünya Kupası'nın en etkileyici forvetlerinden biri olan İsmail Sebari ile sözleşme imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür transferler bir gecede gerçekleşmez, uzun vadeli planlamanın sonucudur. Onunla erken bir aşamada sözleşme imzalamak istediğimizi ona açıkça belirtmek bizim için önemliydi, çünkü potansiyelinin farkındaydık ve başından itibaren Bayern Münih'teki geleceği hakkında net bir vizyon çizebildik. Sebari, hücum sistemimize büyük bir kalite, yaratıcılık ve öngörülemezlik katacak."

Kulübün sportif direktörü Christoph Freund ise şunları söyledi: “İsmail Sebari, PSV Eindhoven ile üst üste 3 kez Hollanda Ligi şampiyonluğu kazandı; ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde de büyük bir deneyime sahip ve şu anda Dünya Kupası’nda en üst seviyede ne kadar değerli olduğunu kanıtlıyor. O, sahada canlılık ve cesaret sergileyen, çok yönlü bir oyuncu; Bayern Münih’te aradığımız zihniyete ve hırsa sahip. Gol atma yeteneği ve kişiliği de takıma önemli bir katkı sağlayacak; o, seyircilerin tribünlere akın etmesine neden olan türden bir oyuncu.”

Çocukluk hayali

Sibari, Alman devine katıldığı için mutluluğunu dile getirerek şöyle konuştu: “Her futbolcu çocukluğundan beri Bayern Münih gibi bir kulüple sözleşme imzalamayı hayal eder; çünkü herkes bilir ki bu, dünyanın en büyük kulüplerinden biridir. Bayern her sezon Şampiyonlar Ligi gibi en büyük turnuvalarda mücadele ediyor ve ben de burada mümkün olduğunca çok şampiyonluk kazanmak istiyorum.”

Şöyle devam etti: “Bayern’in oyun stili bana çok uygun ve bu takımda elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi hissediyorum. Kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her gün tüm gücümle çalışacağım. Ayrıca teknik direktör Vincent Kompany de kararımda önemli bir rol oynadı ve onun liderliğinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”