Al Fateh'in Faslı kanat oyuncusu Mourad Batna, perşembe akşamı oynanan 13. hafta mücadelesinde takımının Al Riyadh'ı 1-0 yendiği maçta başrolü oynayarak Roshn Suudi Ligi'nde yeniden sahnenin merkezine yerleşti. Batna'nın füze gibi şutu, üstün bireysel yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Batna'nın golü tam da onun imzasını taşıyordu. Sağ kanatta topu alan Faslı oyuncu, sol ayağıyla şut pozisyonuna geçti ve ardından sert bir şutla topu uzak köşeye gönderdi. Al Riyadh kalecisinin çaresiz kaldığı bu gol, Al Fateh'e değerli üç puanı getirdi.

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Bu gol yalnızca maçın sonucunu belirleyen bir an olmakla kalmadı, Roshn Suudi Ligi savunmacılarının karşısında görmeye alıştığı Faslı kanat oyuncusunun tarzını da yeniden gündeme taşıdı. Batna'nın çalım ve şutta başvurduğu yöntem herkesçe bilinse de pek çok savunmacı onun tehlikesini durdurmayı başaramıyor.

Turki Al-Ajmah, Batna üzerinden ligin savunmacılarına meydan okudu

Gazeteci Turki Al-Ajmah, Faslı oyuncunun parlak performansına dikkat çekerek aynı çalımı farklı savunmacılara karşı tekrar tekrar yapabilmesinin, onları geçip tehlike yaratmasına engel olmadığını vurguladı.

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Al-Ajmah, Thmanyah kanalında şu ifadeleri kullandı: “Top Mourad Batna'ya geldiğinde bütün Suudi Arabistan onun önce sağa, sonra sola döneceğini ve ardından şut çekeceğini biliyor. Ama bu, bütün beklere karşı işe yarıyor. Neden?”

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Al-Ajmah'ın sözleri, Batna'nın performansındaki ilginç bir çelişkiyi ortaya koyuyor. Hareketleri ligin savunmacıları tarafından artık iyice bilinmesine rağmen Faslı oyuncu aynı tarza başvurmayı sürdürüyor. Yön değiştirmedeki becerisi ve uygulamadaki hızının yanı sıra sahip olduğu güçlü sol ayak, onu sağ kanatta sürekli bir tehdit unsuru hâline getiriyor.

Roshn Suudi Ligi'nde eksik olmayan Fas imzası

Al Riyadh'a atılan gol, Batna'nın zorlu maçlarda fark yaratma yeteneğini hâlâ koruduğunu kanıtlıyor. Özellikle savunmacıyla doğrudan karşı karşıya kalacak yeterli alanı bulduğunda çalım ile şutu bir araya getiren Faslı oyuncu, bu kombinasyon sayesinde Al Fateh'in en önemli hücum silahlarından biri hâline geldi.

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Rakipler, top ayağına ulaştığı anda ne yapacağını bilse de onu durdurmak her seferinde yeniden bir sınava dönüşüyor. Bu tablo, Al-Ajmah'ın sorduğu soruyu özetliyor: Savunmacılar kendilerini neyin beklediğini çok iyi bilmesine rağmen Batna onları nasıl aynı yöntemle kandırmayı başarıyor?