Faslı milli oyuncu resmen futbolu bıraktığını açıkladı

Deneyimli Faslı milli yıldız, sahalarda geçirdiği uzun bir yolculuğun ardından bugün salı günü futbolu bıraktığını açıkladı.

Faslı Adel Taarabt, Instagram hesabından resmi bir açıklama yayınlayarak futbolu resmen bıraktığını duyurdu.

Adel şunları söyledi: "Bu günün geleceğini biliyordum; bu sayfayı kapatmanın vakti geldi. Futbol uzun yıllar boyunca hayatımın büyük bir parçası oldu; bana harika anılar yaşattı, muhteşem insanlarla tanışma ve asla unutamayacağım anları yaşama fırsatı verdi."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Forma giydiğim her kulübe, her teknik direktöre, her takım arkadaşıma, teknik ve idari kadronun her üyesine ve elbette bu kariyer boyunca beni sevgisiyle kuşatan her taraftara teşekkür etmek istiyorum."

Devamında şunları ekledi: "Lens'ten Sharjah'a kadar temsil etme onurunu yaşadığım her kulübe: Hikâyemin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim. Fas'ı temsil etmek her zaman kalbimde özel bir yer tutmaya devam edecek."

37 yaşındaki yıldız şunları vurguladı: "Güzel anlar da yaşadım, zor anlar da; hatalar yaptım ve harika geceler geçirdim... Her şeyi yaşadım. Ama bu benim yolculuğumdu ve içinde hiçbir şeyi değiştirmezdim. Her hâlükârda Allah'a şükürler olsun."

Faslı milli oyuncu (30 milli maç, 4 gol) Lens kulübünün altyapısından yetişti ve çalım yeteneğindeki olağanüstü becerileri ile topla oynarken sergilediği yaratıcılık sayesinde Avrupa'da adını duyurdu.

Queens Park Rangers ile geçirdiği başarılı bir dönemin ardından en üst seviyelerde oynamaya geçti; sırasıyla Tottenham Hotspur, Milan, Genoa ve Benfica formaları giydi, son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah oldu.







