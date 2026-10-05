Körfez Futbol Federasyonu Hakem Komitesi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri milli takımları arasında yarın, 6 Ekim Salı günü Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanacak "Körfez Kupası 27" finalini yönetmek üzere, uluslararası hakem Celal Cid başkanlığındaki Faslı hakem ekibini atadığını açıkladı.

Celal Cid'e finali yönetirken vatandaşları Zekeriya Bernisi ve Mustafa Akerkad yardımcı olacak. Dördüncü hakem görevini Kuveytli Abdullah Cemali, beşinci hakem görevini ise vatandaşı Suud eş-Şimali üstlenecek.

Video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" tarafında ise görev Faslı Hamza el-Farik'e video hakemi olarak verildi. Kendisine Hollandalı Erwin Blank ve Bahreynli İsmail Habib yardımcı olacak. Hakem gözlemciliği görevini ise Ummanlı İbrahim el-Havsani üstlenecek.

"Körfez Kupası 27" müsabakaları, İki Kutsal Mescidin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'un himayesinde Cidde şehrinde düzenleniyor ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri milli takımları arasındaki final maçı merakla bekleniyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, normal ve uzatma süreleri golsüz beraberlikle sona erdikten sonra penaltılarda Katar'ı 3-2 mağlup ederek finaldeki yerini garantilemişti. Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ise Umman'ı 1-0 yenerek finale yükselmişti.