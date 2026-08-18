Türk basınında yer alan haberler, Brezilyalı futbol efsanesi Roberto Carlos'un, Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı ile başarılarla dolu bir kariyerin ardından, ayrıca daha önce Fenerbahçe'de de forma giymesinin yanı sıra, İslam'ı kabul ettiğini ortaya koydu.

Aralarında Haberler'in de bulunduğu birden fazla Türk gazetesinin yayımladığı haberlere göre, 53 yaşındaki Roberto Carlos, Brezilya'daki İslam toplumunun tanınmış isimlerinden Şeyh Cihad Hammade ile bir araya geldiği görüşmede kelime-i şehadet getirerek yaklaşık 4 hafta önce İslam'ı kabul etti.

Ne oldu?

Dolaşan anlatıya göre Roberto Carlos, yaklaşık dört hafta önce Brezilya'da kendisini ziyaret etmeden önce bir süredir Şeyh Cihad Hammade ile iletişim halindeydi.

Görüşme sırasında, eski Real Madrid yıldızının kelime-i şehadet getirerek İslam'ı seçtiğini duyurduğu belirtiliyor.

Dolaşan bilgilere göre, şimdiye kadar Roberto Carlos'tan İslam'ı kabul ettiğini doğrulayan doğrudan bir açıklama gelmedi; bu da haberi oyuncunun kendisinden resmi bir teyit bekleyen iddialar çerçevesinde bırakıyor.

Türk milletvekili detayları açıkladı

Bu iddiaların yayılmasını artıran bir diğer gelişme ise, Brezilya'daki İslam toplumunun bir dizi temsilcisiyle yaptığı bir görüşmeden bahseden AK Parti milletvekili Ali Şahin'in paylaşımı oldu.

Şahin, "X" platformundaki hesabından, Brezilya Müslüman Gençler Hayır Federasyonu'na yaptığı bir ziyaret sırasında Sao Paulo şehrinde ikamet eden Şeyh Cihad Hammade ile görüştüğünü, Hammade'nin İslam dünyasının en etkili 500 kişisi listesinde yer aldığını belirtti.

Türk milletvekili, Şeyh Hammade'nin kendisine, Brezilya ve dünya futbolunun efsanelerinden biri olarak nitelendirdiği ve daha önce Fenerbahçe forması giyen Roberto Carlos'un uzun süredir kendisiyle iletişim halinde olduğunu, 4 hafta önce kendisini ziyaret ederek kelime-i şehadet getirdiğini ve İslam'ı seçtiğini bildirdiğini ekledi.

Şahin, Roberto Carlos'u tebrik ederek kendisine ve ailesine "huzur, sağlık ve bereket dolu bir hayat" diledi.

Roberto Carlos, Faslı Süheyla et-Tahiri ile evlendi

Bu iddialar, Roberto Carlos'un Faslı Süheyla et-Tahiri ile nikah kıydığı fotoğrafların sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından geldi.

Daha önceki haberlerde, oyuncunun Fas kökenli İspanyol Süheyla et-Tahiri ile evlendiği ortaya konmuştu. Süheyla et-Tahiri, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" tarafından lisanslı bir oyuncu menajeri olup oyuncuların profesyonel kariyerlerinin yönetimi ve futbolla ilgili projeler alanında çalışıyor.

Düğün törenlerine ait fotoğrafların bu ay 17 Ağustos'ta yeniden yayılmasına rağmen, evlilikleri yeni bir olay değildi; zira bu konuda geçen ocak ayından beri bilgiler ortaya çıkmış, ikili geçen 25 Temmuz'da aile fertleri ve yakın arkadaşların katıldığı sınırlı bir düğün töreni düzenlemişti.

Haberlere göre, Roberto Carlos ve Süheyla et-Tahiri'nin ilişkisi profesyonel bir çerçevede başladı, daha sonra Brezilya ile Avrupa arasında oyuncuların iş yönetimi ve kariyerleriyle ilgili bir dizi projedeki iş birliklerinin sürmesiyle birlikte kişisel bir ilişkiye dönüştü.

Roberto Carlos, kariyerinin zirvesini Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı ile yaşayan, ardından Türkiye'de Fenerbahçe forması altında bir deneyim yaşayarak adı dünya genelindeki futbolseverlerin hafızasında güçlü bir şekilde yer eden, futbol tarihinin en önde gelen savunmacılarından biri olarak kabul ediliyor.

İslam'ı kabul ettiği haberinin dolaşımı sürerken, bu haberlerin doğruluğunu kesinleştirecek nokta, bizzat Roberto Carlos'un resmi teyidi olmaya devam ediyor.