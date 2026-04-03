Fas, yeni bir şampiyonlukla parlıyor ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı

Fas milli takımı, Güney Afrika'yı mağlup ederek Afrika Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'ndaki şampiyonluğunu korudu.

Atlas Aslanları, final maçında Güney Afrika'yı 59-42 yenerek 2017'de kazandıkları şampiyonluğu korudu.

Fas milli takımı, Angola'da düzenlenen turnuvada Senegal'i 55-47 yenerek finale yükselmişti.

Fas milli takımının yardımcı antrenörü Abdülhak El-Haddavi, Atlas Aslanları'nın Ottawa'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantilediğini söyledi.

El Hadaoui, Maghreb Arap Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Oyuncuları, turnuva boyunca gösterdikleri mücadele ruhu, disiplin ve bağlılıklarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Fas milli takımı, kıtasal şampiyonluğa giden yolda Mısır, Kenya, Senegal ve Güney Afrika'yı mağlup etmişti.

