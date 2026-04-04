Fas ve Senegali'deki krizin ardından... Afrika sonsuza dek değişiyor

Afrika kıtasındaki futbol artık eskisi gibi değil... İspanyol "AS" gazetesi, Afrika futbolunu sarsan eşi görülmemiş bir krizi böyle başlattı. Son Afrika Uluslar Kupası finalinin son dakikalarında yaşanan olaylar, hakemin düdüğüyle sona ermedi, aksine Senegal ile Fas arasında şiddetli bir hukuki mücadeleye dönüştü, mahkemelere taşındı ve şu ana kadar da devam ediyor.

Gazete, Spor Tahkim Mahkemesi'nin Senegal'in temyiz başvurusunu kabul etmesinin, davayı yeni bir karmaşıklık aşamasına taşıdığını ve her iki tarafın da şampiyonun kim olacağını belirleyecek nihai kararı beklediğini belirtti.

Beklenen karar, krize hukuki bir son verebilir ancak görüşler arasında keskin bir bölünme olduğu için, bunun halk ve medya üzerindeki etkileri devam edecek gibi görünüyor.

Gerginliğin boyutunu yansıtan bir ifadede, Faslı bir gazeteci, Fas ile Ekvador arasındaki dostluk maçı sırasında kendisiyle yapılan röportajda, yaşananların "çok geç kaldığını" belirterek şunları ekledi: "İşler bu noktaya gelmemeliydi. Senegal çekildi ve o anda Fas'ın şampiyon olması gerekiyordu. Gerçek bu kadar basit."

Saha sınırlarını aşan bir çatışma

Kriz artık sadece iki milli takım arasındaki spor anlaşmazlığı olmaktan çıktı, daha geniş boyutlar almaya başladı ve yeni tarafları gerginlik döngüsüne çekme tehdidi oluşturuyor. Gazete, Fas Futbol Federasyonu'nun, Saint-Denis'de oynanan dostluk maçı sırasında Senegalli milli takımın kutlamalarına izin verilmesi nedeniyle Fransız Futbol Federasyonu'na karşı şikayette bulunmayı gerçekten düşündüğünü ortaya çıkardı.

Bu gerginlik, artık sadece tartışmalı finalle sınırlı kalmayan, uluslararası futbol sahnesine ve hatta Dünya Kupası başta olmak üzere büyük turnuvaların organizasyonuyla ilgili bazı kurumlara kadar uzanan meselenin ne kadar karmaşık olduğunu yansıtıyor.

Rapora göre, Afrika futbol camiasında gerginlik hissedilir hale geldi; birçok oyuncu, kıtadaki futbolun geleceğini doğrudan etkileyen bu hassas konuyu tartışmaktan kaçınmak için sessiz kalmayı tercih etti.

Gazete, haberinin sonunda, son sözün henüz söylenmediğini ve nihai kararın sadece bir şampiyonun belirlenmesinden öte, Avrupa ve Güney Amerika'daki futbolla boy ölçüşmeye çalışan Afrika futbolunun gidişatında belirleyici bir dönüm noktası oluşturacağını vurguladı. ancak gelişimi üzerinde ağır bir gölge oluşturan çatışmalarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.