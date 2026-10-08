Bugün perşembe sabahı, İsviçre'nin Lozan şehrinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" oturumu başladı. Mahkeme, Afrika Uluslar Kupası tarihinin en tartışmalı davalarından birinde karar vermeye hazırlanıyor; 2025 edisyonunun Fas ile Senegal arasındaki final krizi karar aşamasına ulaştı.

Mahkeme, finalde yaşananlara dair kökten farklı iki hukuki yorumla karşı karşıya; Fas tarafı turnuva talimatının 82 ve 84. maddelerine dayanırken, Senegal maçın sonucunun fiilen saha içinde belirlendiğinde ısrar ediyor. Nitekim Kongolu hakem Jean Jacques Ndala, Senegalli oyunculara sahaya dönmelerine izin vermiş ve maç sonuna kadar devam etmiş, ardından "Teranga Aslanları" uzatmaların sonunda 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Lozan'daki temel mesele, Senegalli oyuncuların hakemliği protesto ederek sahayı terk etmesinin, ardından maçı tamamlamak için geri dönmesinin hukuki etkisini belirlemekte yatıyor; özellikle de Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF" Temyiz Komitesi'nin daha sonra sonucu iptal ederek Senegal'i çekilme nedeniyle mağlup saymaya ve Fas'ın 3-0 galibiyetini onaylamaya karar vermesi nedeniyle.

Senegalli kaleci Edouard Mendy, geçtiğimiz mart ayında şöyle demişti: "Afrika Uluslar Kupası'nı nasıl kazandığımızı biliyoruz ve Fas'ta bir şubat gecesinde ne olduğunu biliyoruz." Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Walid Regragui ise medyaya yaptığı açıklamalarda şunları vurgulamıştı: "Bana göre ben Afrika şampiyonuyum, bu kimilerinin hoşuna gitse de gitmese de."

Ancak karşılıklı açıklamaların ötesinde, Lozan savaşı esas olarak talimatların yorumlanması, hakemin yetki sınırları ve saha içinde tamamlanan bir maçın sonucunun iptal edilip edilemeyeceği üzerinde dönecek.

Afrika spor meseleleriyle ilgilenen "Afrik Foot" ağı, bugünkü oturumda sunulması beklenen iki tarafın argümanlarını gözler önüne seriyor.

Senegal hakemin yetkisine tutunuyor

Senegal'in, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu "IFAB" tarafından yayımlanan oyun kurallarının beşinci maddesini savunmasının en önemli dayanaklarından biri yapması bekleniyor; zira bu madde hakemin maçı yönetme yetkisini ve oyun olaylarına ilişkin kararlarının nihai olduğunu düzenliyor.

Senegal, hakem Jean Jacques Ndala'nın çekilme döneminin ardından oyuncularına sahaya dönme izni verdiğinde, ardından maçı yeniden başlatıp kalan bölümünü bitiş düdüğünü çalana kadar yönettiğinde ve uzatmaların sonunda Senegal'in 1-0'lık galibiyetini ilan ettiğinde ısrar ediyor.

İşte burada Senegal argümanındaki en önemli soru öne çıkıyor: Hakem maçın yeniden başlamasına izin verdiyse ve ardından onu sonuna kadar yönettiyse, bundan sonra herhangi bir idari merciin hakemin onayladığı sonucu iptal etme yetkisi var mıdır?

Spor hukuku alanında uzman avukat Pius Ndubuoko, SABC ağına yaptığı açıklamalarda, Senegalli oyuncuların "sahaya döndüğünü, maçın devam ettiğini, ardından hakemin bitiş düdüğünü çaldığını" belirterek, "CAF" Temyiz Komitesi'nin hakemin saha içinde aldığı kararı bozmasının mümkün olmadığını değerlendirdi.

Senegal'in argümanı yalnızca hakemin yetkisiyle sınırlı değil; İspanyol avukat Juan de Dios Crespo-Pérez önderliğindeki savunma heyeti, bir takımın geçici olarak sahayı terk edip ardından geri dönerek maçı sonuna kadar tamamlaması durumunu özel olarak düzenleyen açık bir metnin bulunmadığını da ileri sürebilir.

Crespo-Pérez, Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurulduğunu açıkladığı basın toplantısında davaya daha geniş bir boyut kazandırarak, zaten biten bir maçta yeniden hakemlik yapılmasının "benzeri görülmemiş" bir durum olduğunu söylemiş ve davanın Afrika futbolunun sınırlarını aşarak oyunun geleceği ve kurallarıyla ilgili bir soru ortaya atabileceğini değerlendirmişti.

Senegal ayrıca 2025 finali olayı ile bir takımın maçı tamamen tamamlamayı reddettiği önceki durumlar arasında ayrım yapmaya çalışabilir; bunlardan biri Tunuslu Espérance ile Faslı Wydad arasındaki 2019 Afrika Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşıdır. Senegal, oyuncularının fiilen sahaya dönüp oyuna yeniden başladığını vurgulayabilir.

Fas talimatın harfiyen uygulanmasını talep ediyor

Buna karşılık, Fas savunması, Afrika Uluslar Kupası talimatının 82 ve 84. maddelerinin doğrudan bir okumasına dayanıyor. Bu maddeler, bir takımın oynamayı reddetmesi veya maç bitmeden hakemin izni olmadan sahayı terk etmesi halinde mağlup sayılacağını, koşullara göre 3-0 mağlup sayılabileceğini ve diskalifiye edilebileceğini düzenliyor.

Fas, ihlalin fiilen Senegalli oyuncuların sahayı terk ettiği anda gerçekleştiğine, dolayısıyla sonradan geri dönmelerinin daha önce gerçekleşen olayı ortadan kaldırmadığına dayanıyor.

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Fawzi Lekjaa, "Jeune Afrique" dergisine yaptığı açıklamalarda bu yaklaşımı doğrulayarak, futbol kurallarının ve maçı düzenleyen hukuki kuralların rakip tarafından "engellendiğini ve ihlal edildiğini" söyledi.

Ayrıca Uluslararası Futbol Federasyonu'nun olayın ardından talimatlarını değiştirdiğini, böylece izinsiz sahayı terk eden oyuncunun kırmızı kartla cezalandırılabilir hale geldiğini ekleyerek, bunun Fas'ın bakış açısını desteklediğini değerlendirdi.

Fas tarafı aynı zamanda daha somut bir olaya dayanıyor; o da maçın bir anında saha içinde bulunan Senegalli oyuncu sayısının yalnızca üç oyuncuya düşmesi, oysa oyun kuralları iki takımdan herhangi birinin maça devam edebilmesi için en az yedi oyuncunun bulunmasını şart koşuyor.

Buna dayanarak Fas savunması, ihlalin Senegalli oyuncuların geri dönmesinden önce fiilen tamamlandığını ve maçın sonradan yeniden başlamasının, durma dönemi sırasında gerçekleşen davranışın etkisini silmediğini ileri sürebilir.

Maçın yeniden başlaması sonucunu korur mu?

İşte dava burada en hassas noktalarına ulaşıyor; mesele yalnızca Senegal'in talimatları ihlal edip etmediğini belirlemekle sınırlı değil, aynı zamanda bu ihlale uygun cezanın ne olduğu sorusuna da uzanıyor.

Senegal fiilen sahayı terk etti, ancak maç bunun ardından yeniden başladı, bitiş düdüğüne kadar devam etti ve saha içinde bir galip ortaya çıkardı.

Dolayısıyla Spor Tahkim Mahkemesi'nin, bir yandan talimatların katı biçimde uygulanması ilkesini, öte yandan cezalarda orantılılık ilkesini ve sportif sonucun bütünlüğünün korunmasını dengelemesi gerekiyor.

Temel soru şudur: Hakemin izni olmadan sahayı terk etmek, takım sonradan geri dönüp hakemin yönetimi altında oyuna yeniden başlasa ve maçı kazansa bile, otomatik olarak 82 ve 84. maddelerin uygulanmasına ve maç sonucunun iptaline mi yol açar? Yoksa takımın geri dönmesi, maçın yeniden başlaması ve ardından hakemin bitiş düdüğünü çalması, sportif sonucu korunaklı mı kılar; olaya neden olanlara başka disiplin cezaları uygulanabilme olasılığıyla birlikte?

İşte tam da bu nokta Lozan'da beklenen kararın anahtarı olabilir; zira dava yalnızca Senegal'in davranışının talimatlara aykırı olup olmadığıyla değil, bu ihlalin mümkün olan en ağır cezayı haklı çıkarıp çıkarmadığıyla da ilgili: Saha içinde belirlenen bir maçın sonucunu geri almak ve kupayı rakibe vermek.