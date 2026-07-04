Fas ve Kanada oyuncuları arasında çatışmalar… ve bir sürü uyarı

Kanada ile Fas arasındaki maçın ilk yarısı büyük bir gerginliğe sahne oldu; bu durum, sarı kart sayısından ve özellikle ilk yarının son dakikalarında her iki takımın bazı oyuncuları arasında yaşanan itiş kakışlardan da anlaşılıyor.

39. dakikada Fas’ın yıldızı Ashraf Hakimi, Kanadalı oyuncu Richie Laria’yı itti; bunun üzerine Laria, İngiliz hakem Michael Oliver’ın gözü önünde Paris Saint-Germain’in savunma oyuncusuyla itişip kakıştı.

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Olay sadece bu iki oyuncuyla sınırlı kalmadı; her iki takımın bazı oyuncuları da tartışmaya karıştı. Hakem ise olayın tarafları olan Hakimi ve Laria’ya sarı kart göstererek kararını verdi.

Toplamda, Fas milli takımı ilk yarıda 4 sarı kart gördü (Hakimi - Bilal El Khannous - Radwan Halhal - Ezzedine Ounahi), Kanada ise Laria ve Jonathan David aracılığıyla iki uyarı aldı.

Hatırlanacağı üzere, Atlas Aslanları, 32'li turda Hollanda ile 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında galip gelerek son 16'ya yükselirken, Kanada ise son dakikalarda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etmişti.



