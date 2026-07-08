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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Fas ve Arjantin, Avrupa’nın hakimiyetine karşı küresel bir kalkan

Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
Arjantin - Mısır
Mısır
Fransa
Fas
ABD
Arjantin
İsviçre
Mısır

Fas, çeyrek finalde Kanada'yı 3-0 mağlup etti

Avrupa takımları, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerinde hakimiyet kurdu; eski kıtadan 6 takım, son üç on yıldan fazla bir süredir görülmemiş bir başarıyla ilk sekize girmeyi başardı.

ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen bu yılki turnuvada 6 Avrupa takımı çeyrek finale yükseldi.

Bu durum, 1994 yılında ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda 7 Avrupa takımının çeyrek finale yükselmesinden bu yana, Avrupa dışında düzenlenen bir turnuvada ilk kez gerçekleşti.

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Buna karşılık, diğer kıtaların temsilciliği sadece iki takımla sınırlı kaldı: Arjantin (Güney Amerika) ve Fas (Afrika).

Ayrıca Arjantin ve Fas, Dünya Kupası'nda kalan tek Avrupa dışı takımlar oldular; bu durum, geçen turnuvada da yarı finalden itibaren tekrarlanan senaryonun ardından üst üste ikinci kez gerçekleşti.

Arjantin, çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşırken, Fas milli takımı ise şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam etmek ve Avrupa hakimiyetini kırmak amacıyla Fransa ile karşı karşıya gelecek.


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