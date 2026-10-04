Fas Milli Takımı teknik direktörü Mohamed Wahbi, Mali ile oynanan hazırlık maçının oyuncuları için gerçek bir sınav olduğunu vurgulayarak, rakibin gücü ve maçın yüksek temposunun Fas'a kamp sonunda önemli bir tecrübe kazandırdığını belirtti.

Wahbi, maçın ardından yaptığı televizyon açıklamalarında şunları söyledi: "İyi bir maçtı. Çok iyi bir takıma karşı çekişmeli ve yüksek tempolu, gerçek bir hazırlık maçı oynadık ve aradığımız şey tam olarak buydu. Kampı kolay bir maçla bitirmek istemiyorduk, bu seviyede bir takımla karşılaşmak iyi oldu."

Faslı teknik adam, üzerinde daha fazla çalışılması gereken bazı noktaların ortaya çıkmasına rağmen kampın son derece olumlu geçtiğini ifade ederek şunları ekledi: "Üzerinde çalışmaya ve geliştirmeye devam etmemiz gereken bazı şeyler gördük, buna karşılık iyi imkânlara sahip olduğumuzu ve rakibin bize baskı yapmakta ve topu geri kazanmakta büyük zorluk çektiğini gördük."

Wahbi, Fas Milli Takımı'nın maçın bazı bölümlerinde derinlemesine oyundan yoksun kaldığına dikkat çekerek, özellikle savunma açısından ve maçın gidişatını kontrol etme konusunda, rakibin savunması arkasındaki hareketlerin artmasıyla birlikte oyunun aradan sonra geliştiğini açıkladı.

Şöyle devam etti: "İlk yarıda gereğinden fazla alan bıraktık ve belki de maçı gereğinden fazla alevlendirmek istedik, ancak ikinci yarıda maç derinlemesine ataklar yaparak daha kontrollü geçti; daha net fırsatlar yaratabilir ve gol atabilirdik."

Wahbi sözlerini kamp bilançosundan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak tamamladı: "Bu kamptan memnun ayrılıyoruz, çok faydalı oldu ve çalışmaya, gelişmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz. Bugün büyük bir çaba gösteren ve çok koşan oyuncular gördük; maça damga vuran tempo ve sertlik çok önemli, çünkü bu tür karşılaşmalar gelişmemize yardımcı olan maçlardır."