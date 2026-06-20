Fas tek istisna... Vinícius'un izi, Brezilya'nın zaferi anlamına geliyor

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası 3. Grubun ikinci turu maçlarında, bugün Cumartesi sabahı (GMT) Haiti’yi 3-0’lık skorla ikna edici bir galibiyetle mağlup ederek bir sonraki tura yükselmeyi neredeyse garantiledi.

Maçta, Real Madrid'in yıldızı Vinícius Júnior parladı. Brezilya milli takımında büyük etkisini sürdüren oyuncu, bir gol atarak “Seleção”nun uluslararası sahnedeki yeni zaferine katkıda bulundu.

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Fransız "stats foot" ağına göre, Brezilya, Vinícius'un çeşitli turnuvalarda milli takım için gol attığı 10 maçın 9'unda galip geldi; galibiyet elde edilemeyen tek maç ise Fas ile 1-1 berabere biten karşılaşmaydı.

Bu galibiyet, Brezilya milli takımının Dünya Kupası'ndaki tarihi bir rekorunu da pekiştirdi; takım, turnuva tarihinde Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) üyesi takımlara karşı yenilgisiz kalmayı başardı.

Brezilya, Dünya Kupası'nda CONCACAF üyesi takımlarla 10 maç oynadı ve bu maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek hiç yenilmedi. Böylece, Dünya Kupası tarihinde tek bir kıtasal konfederasyona mensup takımlarla oynadığı maçlarda yenilgi almayan en fazla maç oynayan ülke oldu.



