Hollanda milli takımının oyuncuları Justin Kluivert, Quinten Timber ve Crisencio Summerville, 2026 Dünya Kupası’nda Hollanda’nın Fas’a yenildiği maçta penaltı atışlarını kaçırmalarının ardından sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Hollanda milli takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde, normal ve uzatma süreleri sonunda 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı atışlarında (3-2) Fas'a yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etti.

Hollanda Futbol Federasyonu, üç oyuncuyu hedef alan “ayrımcı, ırkçı ve nefret dolu” yorumları kınadı.

Hollanda Futbol Federasyonu, resmi bir açıklamada, yasal işlem başlatma olasılığını değerlendirmek üzere “Meld: Çevrimiçi Ayrımcılıkla Mücadele” örgütüyle iletişime geçeceğini duyurdu.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, federasyon bu tür tacizlerin yeni bir olgu olmadığını belirtti ve özellikle 2020 Avrupa Şampiyonası finali sonrasında İngiltere'nin oyuncuları Marcus Rashford, Bukayo Saka ve Jadon Sancho'nun maruz kaldığı ırkçı saldırılara atıfta bulundu.

Açıklamada, “Ayrımcılık, futbolun temsil ettiği her şeyle çelişir” denildi.