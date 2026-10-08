Bugün perşembe sabahı, İsviçre'nin Lozan kentindeki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) önünde, Senegal Futbol Federasyonu'nun, 2025 Afrika Uluslar Kupası finali konusunda Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) Fas lehine aldığı karara karşı yaptığı itirazın görüşüldüğü duruşma başladı.

Senegal, geçtiğimiz ocak ayında oynanan turnuvanın finalinde Fas'ı 1-0 yenmişti. Ancak CAF daha sonra, Teranga Aslanları'nın oyuncularının, Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'nın Fas lehine penaltı kararı vermesine itiraz ederek sahadan çekilmesi gerekçesiyle, kupayı Fas'a verme kararı almıştı.

Duruşmaya üç tarafın temsilcileri; yani Senegal, Fas ve Afrika Futbol Konfederasyonu, her tarafın avukatlarıyla birlikte katılıyor. Duruşmanın Lozan yerel saatiyle öğleden sonra saat 16.00'ya kadar (Mekke saatiyle 05.00, Rabat saatiyle 02.00) sürmesi bekleniyor.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Genel Müdürü Matthieu Reeb, duruşmanın başlamasından önce, hakem heyetinin Fransız Gérald Simon, Alman Ulrich Haas ve İtalyan Luigi Fumagalli olmak üzere üç profesörden oluştuğunu doğruladı.

Fransız RMC ağının Lozan'dan aktardığı medya açıklamalarında Spor Tahkim Mahkemesi müdürü şunları söyledi: "Duruşma, tüm tarafların; Senegal, Fas ve Afrika Futbol Konfederasyonu temsilcilerinin katılımıyla başladı ve tüm taraflar avukatlarla temsil ediliyor. Taraflarla mutabık kalınarak belirlenmiş, görece sıkı bir zaman çizelgemiz var."

Ve ekledi: "Duruşmanın (Lozan saatiyle) öğleden sonra saat 15.00, 15.30 ya da 16.00'ya kadar sürmesi gerekiyor ve 16.00'yı geçeceğini sanmıyorum."

Bugün ya da yarın karar yok

Spor Tahkim Mahkemesi müdürü, davadaki kararın duruşmanın bitmesinin hemen ardından açıklanmayacağını belirterek, heyetin dosyayı incelemek, kararı ve hukuki gerekçelerini hazırlamak için zamana ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Şöyle dedi: "Amacımız, duruşmanın ardından mümkün olan en kısa sürede kararı açıklamak."

Ve devam etti: "Kararın bugün ya da yarın açıklanacağını sanmıyorum, bundan neredeyse eminim. Bir sonraki aşamaya gelince, mahkemeden ek bilgi almak için bugün öğleden sonrasını beklememiz gerekebilir, böylece size daha fazla ayrıntı verebilirim."

Ve sözlerine şunu ekledi: "Ancak hakemler hukuki gerekçeleri de içeren eksiksiz bir karar hazırlamak isterse, bu birkaç gün hatta birkaç hafta sürebilir."

Fas ve Senegal taraftarlarına mesaj

Spor Tahkim Mahkemesi müdürü, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinden bu yana geniş çaplı bir tartışmaya yol açan davanın akıbetinin öğrenilmesi için beklenen sürenin uzunluğu göz önünde bulundurularak, Fas ve Senegal milli takımlarının taraftarlarına bir mesaj vermeyi ihmal etmedi.

Şöyle dedi: "Fas ve Senegal taraftarlarının, ayrıca tüm Afrikalı taraftarların bekleyişinin çok uzadığını çok iyi biliyorum."

Ve ekledi: "Sürecin zaman çizelgesini, ilgili tüm taraflarla mutabık kalarak belirledik; bugünkü duruşmanın programı da tüm tarafların uzlaşısıyla saptandı."

Spor Tahkim Mahkemesi müdürü sözlerini, başkanlığını yürüttüğü kurumun, spor adaleti davalarında karar veren son merci olarak dosyayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaya çalıştığını vurgulayarak tamamladı.

Şöyle dedi: "Spor adaleti meselelerinde karar veren son merci olan Spor Tahkim Mahkemesi'nin amacı, bugünkü duruşmanın ardından mümkün olan en kısa sürede gerekçeli bir karar açıklamaktır."

Böylece, 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonunun kimliğine dair hukuki ihtilafta belirleyici bir aşama başlıyor. Fas ve Senegal'de ise, Spor Tahkim Mahkemesi'nin CAF'ın kararını onaylayıp onaylamayacağı ya da bozup kupanın akıbetini yeniden değerlendirip değerlendirmeyeceği merakla bekleniyor.