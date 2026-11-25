Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026 Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülü için beş oyuncudan oluşan son listeyi açıklayarak yarışı kızıştırdı. Fas ve Senegal'in damga vurduğu yarışın son listesi, iki milli takım arasında oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finalindeki heyecanlı karşılaşmanın yankıları sürerken açıklandı.

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Listede Fas Milli Takımı'ndan üç, Senegal Milli Takımı'ndan iki oyuncu yer aldı. CAF, Kara Kıta'nın en önemli bireysel ödülü için Achraf Hakimi, Brahim Diaz ve Ismael Saibari'nin yanı sıra Sadio Mane ile Pape Gueye'yi aday gösterdi.

Resmi açıklama Afrika Futbol Konfederasyonu'nun internet sitesi üzerinden bugün, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü yapıldı. Başlangıçta on oyuncudan oluşan aday listesi, değerlendirme dönemi boyunca oyuncuların kulüpleri ve milli takımlarıyla sergiledikleri performans ve katkılar göz önünde bulundurularak yalnızca beş isme indirildi.

Kazanan isim, Nijerya'nın Lagos kentinin ev sahipliği yapacağı 2026 CAF Ödülleri töreninde açıklanacak. Tören, 2 Aralık Çarşamba günü Wole Soyinka Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Ulusal Tiyatro'da yerel saatle 19.00'da (GMT 18.00) başlayacak.

Hakimi tahtını savunuyor, Mane üçüncü ödülün peşinde

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Paris Saint-Germain forması giyen Achraf Hakimi, Afrika'da Yılın Futbolcusu unvanının sahibi olarak adaylar listesinin başını çekiyor. Hakimi, kulübü ve Fas Milli Takımı'yla geçirdiği yeni bir başarılı sezonun ardından ödülü üst üste ikinci kez kazanmayı hedefliyor.

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CAF, Faslı bekin 2026 yılında Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumasında ve Fransa Ligi'ndeki şampiyonluğunu sürdürmesinde etkili bir rol oynadığını belirtti. Hakimi ayrıca 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselinen, ardından 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkılan olağanüstü bir yılda milli takımına liderlik etti.

Öte yandan Sadio Mane, kariyerine yeni bir başarı ekleme hedefiyle yarışta yer alıyor. Ödülü daha önce 2019 ve 2022'de kazanan Senegalli oyuncu, bireysel başarılarına üçüncü bir ödül ekleme fırsatı yakaladı.

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CAF, Senegal kaptanını son listeye dahil etti. Mane, ülkesinin ikinci kıta şampiyonluğuna ulaşmasına katkı sağlayarak 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilmişti. CAF, oyuncunun liderliğini, tecrübesini ve Senegal'in başarısındaki etkisini, ayrıca Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ve milli takımdaki performansını övdü.

Brahim Diaz ve Saibari

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Real Madrid forması giyen Brahim Diaz, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı'yla dikkat çekici bir performans sergileyerek beş aday arasına girdi. Diaz, Fas'ın finale uzanan yolculuğunda en etkili hücum oyuncularından biriydi.

Beş gol atarak turnuvanın gol kralı olan Diaz, Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve üst üste beş maçta fileleri havalandırdı. Böylece Fas'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın en parlak yıldızlarından biri oldu.

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Real Madrid oyuncusunun katkıları kıta turnuvasıyla sınırlı kalmadı. 2026 Dünya Kupası'nda da etkili hücum rolleri üstlenmeye devam eden Diaz'ın yaratıcılığı ve hücumdaki hareketliliği, Fas Milli Takımı'nın çeyrek finale yükselmesine katkı sağladı.

Listede ayrıca kulüp ve milli takım düzeyinde başarılı bir yıl geçiren Bayern Münih oyuncusu Ismael Saibari de yer aldı. Saibari, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası serüveninde önemli isimlerden biri olmuş ve çeyrek finalde Kamerun'a gol atmıştı.

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CAF, Saibari'nin hücumdaki katkılarıyla 2026 Dünya Kupası'nda da Fas Milli Takımı'nın yolculuğunda etkili isimlerden biri olduğunu, kulüp düzeyindeki gelişimiyle de kıtanın en dikkat çekici hücum yetenekleri arasındaki yerini sağlamlaştırdığını değerlendirdi.

Pape Gueye: Finalin kahramanı büyük ödül için yarışıyor

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Senegalli Pape Gueye, yılın Afrika futbolundaki en önemli olayıyla en çok özdeşleşen adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Gueye, ülkesinin Fas'ı geride bırakarak 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasında belirleyici bir rol oynadı.

Villarreal'in orta saha oyuncusu, başkent Rabat'ta oynanan Fas'a karşı finalde Senegal'in galibiyet golünü attı. Normal süre golsüz eşitlikle sona ermişti; ardından Gueye karşılaşmanın 93. dakikasında fileleri havalandırarak Senegal'e 1-0'lık galibiyeti getirdi.

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Senegalli oyuncunun aday gösterilmesinin tek nedeni bu gol değildi. Turnuva boyunca güçlü bir performans sergileyen Gueye, orta sahanın en dikkat çekici isimlerinden biri olarak öne çıktı ve CAF'ın açıkladığı turnuvanın en iyi 11'inde yer aldı.

Adaylığı da olağanüstü bir döneme denk geldi. Oyuncunun adı, CAF Temyiz Kurulu'nun kararını bozan ve Senegal'in finaldeki galibiyetini ve şampiyonluğunu yeniden tanıyan Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararının ardından yeniden gündeme gelmişti.

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Böylece Gueye, ülkesine kıta şampiyonluğunu getiren golün yanı sıra İspanya ekibi Villarreal'deki etkisiyle Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünün en güçlü adaylarından biri olarak yarışa giriyor.

Son liste, bu yılki ödül yarışında Fas ve Senegal'in güçlü varlığını ortaya koyuyor. İki milli takım, Fas'tan üç ve Senegal'den iki oyuncuyla beş adaylığın tamamını paylaştı.

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Bu tablo, iki milli takımın yıl boyunca oynadığı etkili rolü yansıtıyor. Özellikle Fas'ın Afrika Uluslar Kupası finaline yükselmesi, Senegal'in şampiyon olması ve ardından iki takımın, Fas'ın çeyrek finale çıktığı 2026 Dünya Kupası'nda yer alması bu etkinin göstergesi oldu.

Lagos'taki CAF Ödülleri töreninde beş isim arasından kazananın açıklanması bekleniyor. Tören, 2014'ten bu yana ilk kez Nijerya'nın ticari başkentine dönüyor. Hakimi'nin tahtını koruyup korumayacağı, Mane'nin yeniden zirveye çıkıp çıkmayacağı ya da ödülün diğer üç aday arasından yeni bir isme gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor.